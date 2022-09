Lyt til artiklen

Sebastian Klein er blandt deltagerne i den kommende sæson af 'Stormester', hvor kendte danskere bryder deres hoveder efter kreative løsninger på skæve opgaver.

Torsdag var han så også at finde til Zulu Comedy Galla, men det betyder ikke, at den 50-årige tv-dyreekspert er ved at skifte spor.

»Jeg er ikke på vej ind i comedybranchen, og det vil man erfare, når man ser 'Stormester', at det er jeg virkelig ikke,« lyder det med et grin fra Sebastian Klein på den røde løber.

Man så også et kort glimt af Sebastian Klein i den femte sæson af TV 2-programmet, hvor han gav sit bud på en opgave, de andre deltagere havde haft svært ved at løse.

Deltagerne i den kommende sæson af 'Stormester' tæller kommende 'Vild med dans'-vært Martin Johannes Larsen, komiker Eva Jin, tv-naturformidler Sebastian Klein, skuespiller Julie Rudbæk og satiriker Simon Jul. Foto: Stormester

Her skulle man nævne pattedyr, mens man byggede et tårn af gulerødder.

Men i den kommende sæson vil man kunne se Sebastian Klein folde sig ud som fast deltager, selvom han ikke vil garantere for sin egen underholdningsværdi i programmet.

»Jeg er pissesjov! Ej, jeg ved det ikke, de spurgte mig, og jeg synes, det er et sjovt program, så derfor sagde jeg ja,« forklarer tv-naturformidleren.

Selvom det er et halvt år siden, at deltagerne blev offentliggjort – og optagelserne lyder til at være i kassen – så er der endnu ikke kommet en premieredato på den sjette sæson af 'Stormester'.

Deltagerne tæller her foruden Sebastian Klein, også kommende 'Vild med dans'-vært Martin Johannes Larsen, komiker Eva Jin, skuespiller Julie Rudbæk og satiriker Simon Jul.

Vært – eller såkaldt stormester – bliver som altid Lasse Rimmer, der ligeledes vanligt flankeres af sin assistent Mark le Fevre.