Først var serien Alfa sat til at have premiere i april i år. Derefter blev den skudt til næste år. Og nu kan seere altså alligevel se frem til, at se Zulus første dramaserie allerede 16. august.

Og det er noget, der glæder den ene af de to hovedrolleindehavere Sebastian Jessen.

»Der er en del, der har fulgt med i oprindelsen af serien og havde glædet sig til, den kom. Så det er fedt at mærke, at folk er spændte. Det er vi også selv,« siger han, da han tirsdag aften mødte op på den røde løber ved på filmen 'Undtagelsen'.

Sebastian Jessen spiller sammen med sin lillebror, Andreas Jessen, de to hovedroller i serien. Og karaktererne er - ligesom dem selv - også brødre. Den ældre Jessen spiller betjent, mens lillebror er en børsmægler, der vil starte et stort narkokartel.

Arkivfoto af Sebastian Jessen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Arkivfoto af Sebastian Jessen. Foto: Nils Meilvang

Det er de anerkendte Avaz-brødre, Mehdi, Misam og Milad, der tidligere har lavet filmene 'Mens vi lever' og *Kollision', som står bag serien.

Sebastian Jessen mener, at det er vores nordiske naboer, vi kan takke for, at serien kommer i år og ikke næste år.

»Da vi fik beskeden tre uger inden den oprindelige premiere, der var jeg godt nok lidt ærgerlig over det, men jeg kunne også godt forstå det, hvis jeg tog forretningshatten på og tænkte på TV 2,« forklarer Sebastian Jessen til de fremmødte journalister på den røde løber.

»Og så blev jeg bare glad for, at svenskerne tog så godt imod den, at TV 2 alligevel lige fandt et hul til august. Det var da fedt.«

Andreas Jessen, der i dag er 30 år, spiller også med i 'Alfa'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Andreas Jessen, der i dag er 30 år, spiller også med i 'Alfa'. Foto: Nils Meilvang

Den 33-årige skuespiller kan desuden fortælle, at coronanedlukningen er blevet brugt med familien.

Den mindste af hans to sønner, som er 15 måneder, har bare nydt en mor, der nærmest fik en forlænget barsel.

Og den rolige tilværelse fortsætter lidt endnu for Sebastian Jessen. Han har nemlig ikke det store i sigte, hvad angår hans arbejdsliv.

»Der er ikke noget, der ligger fast, men altså jeg har da læst på et manus, og jeg skal skyde en pilot til august, så der er da udsigt til lidt,« siger han.