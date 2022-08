Lyt til artiklen

»Jeg har været single hele mit liv, så nu tænkte jeg, at jeg ville prøve noget andet og måske blive presset ud i noget mere forpligtende.«

Sebastian Søvsø er en af de modige danskere, der i år medvirker i DRs populære matchmaking-program 'Gift ved første blik'.

Som den 29-årige ingeniør fra København fortæller i første program, har han aldrig haft en kæreste – og hvor nogle måske vil tænke, at det er vildt så pludselig at blive gift, var det ikke noget, Sebastian tænkte nærmere over.

»Jeg lagde ikke så meget i det, at man blev gift i programmet. Det kunne lige så godt have heddet 'kærester ved første blik'. Jeg så det mere som en intens datingperiode,« fortæller Sebastian til B.T., der som mange andre har set 'Gift ved første blik' igennem årene og været nysgerrig på, hvem han selv ville blive matchet med.

Derfor har Sebastian et puslebord i sin lejlighed Som man kunne se i første program, har Sebastian et puslebord på sit badeværelse, selvom han endnu ikke selv har børn. »Ja, der er mange, der spørger, hvorfor jeg har det,« fortæller Sebastian og forklarer, at han har fået det af sin søster, og at den er praktisk at have, når hun eller en af hans venner er på besøg og har deres børn med. »Så har jeg det også til, når jeg engang selv skal bruge det,« tilføjer han.

Han tænker, at grunden, til at han aldrig har haft en kæreste, er, at han er for kræsen.

»Det kan jo være de helt små ting, hvor jeg så tænker, at det ikke vil gå. Hvis jeg har været på date og umiddelbart har tænkt, at der ikke var noget, der bare var lidt interessant, har jeg kunnet finde på at lukke det ned nærmest efter en halv time,« fortæller han og tilføjer:

»Det er jo sikkert også, fordi der er så mange valgmuligheder. På en måde går man jo efter det bedste af det bedste.«

I årets udgave af 'Gift ved første blik' bliver Sebastian gift med 35-årige Anders Reinholdt Jonssen, der arbejder som journalist og derudover også bor i hovedstadsområdet på Frederiksberg.

DR har i mange år uden held forsøgt at få et homoseksuelt par med i programmet, og Sebastian måtte da også vente et år på, at der var et match.

»Jeg tilmeldte mig allerede sidste år, hvor de sagde til mig, at der ikke var nok homoseksuelle. Så kontaktede de mig igen i år og sagde, at de havde fået nogle mulige match. På den måde ville de jo ikke gå på kompromis,« forklarer Sebastian, der gjorde sig mange nervøse tanker, om hvem DR havde fundet til ham.

»Man forestillede sig jo det værste. At de havde fundet en 60-årig gammel, overvægtig mand,« griner han og tilføjer, at det derfor var en kæmpe lettelse at se Anders ved brylluppet, der ved første øjekast så både jævnaldrende og fornuftig ud.

Selve bryllupsdagen husker han som en god dag, hvor han mere havde mærket den værste nervøsitet i dagene op til.

»Jeg tror, jeg havde gået og tænkt så meget på det, at det var helt væk på selve dagen, hvor alting bare skete,« slutter Sebastian, hvis tv-ægteskab man altså kan følge de næste mange uger på DR.