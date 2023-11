Fem par toppede denne fredag aften op på TV 2's dansegulv, hvor slaget om en plads i næste uges semifinale skulle stå.

Og det blev Sebastian Bull og Asta Björk, der måtte pakke tasken og tage hjem denne gang.

»Det har sgu været for fedt,« lød det fra skuespilleren.

»Det er svært for mig at sætte ord på, for det her har været så vanvittig en oplevelse (...) på en eller anden måde er det okay, for vi er kommet så langt, og det havde vi ikke regnet med.«

I omdansen stod de over for Özlem Cekic og Thomas Evers, der var i deres første omdans.

Fem par blev til fire. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Fem par blev til fire. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Dermed er det Mette Sommer og Morten Kjeldgaard, Karina Frimodt og Kasper Fisker, Özlem Cekic og Thomas Evers samt Fredrik Trudslev og Jenna Bagge, som sikrede sig billetten til semifinalen.