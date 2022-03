Ukraines præsident Zelenskyj skal have taletid ved nattens filmprisuddeling. Så klar lyder opfordringen fra skuespilleren Sean Penn.

Bliver kravet ikke imødekommet, er den kontroversielle skuespiller lige så klar i mælet om, hvad konsekvensen bør være.

Han mener nemlig, at alle deltagere i så fald bør boykotte Oscar-showet. Det skriver New York Post.

»Selvom jeg godt forstår, at det er deres chance for at fejre deres film, håber jeg, at de endnu mere forstår, at det også er deres chance for at protestere og boykotte prisuddelingen,« siger han.

Skuespiller Sean Penn talte i denne uge på en pressekonference i Polen. Foto Angelos Tzortzinis / AFP Foto: ANGELOS TZORTZINIS Vis mere Skuespiller Sean Penn talte i denne uge på en pressekonference i Polen. Foto Angelos Tzortzinis / AFP Foto: ANGELOS TZORTZINIS

Selv har den 61-årige skuespiller svoret, at han vil omsmelte de to Oscar-statuetter, han tidligere selv har modtaget, hvis ikke den ukrainske præsident får taletid.

Der har i den forløbne uge været forhandlinger mellem præsident Zelenskyj og Akademiet, der står bag Oscar-showet, om hvorvidt Zelenskyj skal medvirke. Det skriver New York Post.

Det står endnu ikke 100 procent klart, hvad forhandlingerne ender med, men kilder siger til den amerikanske avis, at diskussionen går på, om Oscar-showet skal forholde sig apolitisk eller ej.

Sean Penn mødte Zelenskyj, da han i februar var i Ukraine for at optage en dokumentarfilm om forholdet mellem Ukraine og Rusland.

Ifølge den amerikanske skuespiller ser det ikke ud til, at Zelenskyj får lov at deltage under nattens show, hvilket altså har fået Sean Penn til at opfordre sine kollegaer til en boykot.

Derimod skulle det være sikkert, at skuespiller Mila Kunis, der er født i Ukraine, vil sige et par ord om situationen i det krigshærgede land. Sammen med sin skuespillermand Aston Kutcher har hun indsamlet 237 millioner kroner til ukrainske flygtninge.