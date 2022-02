Sean Penn befinder sig i øjeblikket i Ukraine, hvor han filmer en kommende dokumentarfilm om Ruslands angreb på Ukraine.

Og det har fået ham til at komme med et klart opråb til hjemlandet USA.

I et tweet opfordrer han USA til at komme Ukraine til undsætning.

'Ukraine står i spidsen for vores demokratiske drømme. Hvis kampen kæmpes alene, er USAs sjæl fortabt,' skriver han i opslaget.

Selvom vestlige lande ikke sender tropper ind i Ukraine for at hjælpe landets forsvar, har flere lande leveret våben og andet udstyr til Ukraine. Og Ukraines præsident Volodimir Zelenskij har også opfordret til mere hjælp fra vestlige ledere.

Men det er ikke kun hjemlandet, der får Sean Penns vrede at føle. Også Putin får nogle ord med på vejen.

'Hvis han ikke giver efter, tror jeg, at Mr. Putin har begået en af de største fejl for hele menneskeheden.'

Torsdag dukkede Sean Penn op til et pressemøde i Ukraines hovedstad Kiev for at høre om briefingen om krisesituationen i landet, og samtidig fange ordene fra Ukraines myndigheder på bånd.

Noget, som myndighederne i landet bifalder.

Sean Penn bliver nemlig beskrevet som »modig og ærlig« af præsidentkontoret. Præsident Volodymyr Zelenskyj har udtalt:

»Jo flere af sådanne mennesker der er i vores land, ægte venner af Ukraine, som støtter op om kampen for frihed, jo før vil det være muligt at stoppe Ruslands illoyale angreb.«

Det er ikke første gang, Sean Penn er i Ukraine. Han var der nemlig også i november sidste år, hvor han besøgte det ukrainske militær som et led i dokumentarens tilblivelse.