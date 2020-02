Ankerstjerne var benhård, da han i sidste uge skulle vælge, hvilke af hans grupper der skulle videre fra '5 Chair Challenge' til Bootcamp.

'X Factor'-dommeren var så utilfreds med niveauet, at han endte med at kyle to stole til siden for i stedet at nøjes med at sende tre grupper videre i stedet for fem.

Det (fra)valg lægger op til, at Ankerstjerne i aften selv vil danne to grupper - højst sandsynligt af solister, der tidligere er blevet smidt ud af TV 2-programmet.

Og noget tyder på, at formodningen er korrekt. I hvert fald kan man i denne uges teaserklip se en spritny gruppe med navnet SWAY.

Her er den nye pigegruppe. Om de går videre til liveshows, kan ses i aften på TV 2. Vis mere Her er den nye pigegruppe. Om de går videre til liveshows, kan ses i aften på TV 2.

Pigegruppen består af 17-årige Miriam, 16-årige Roya, 18-årige Camilla og 15-årige Tiffany.

Selvom gruppen er ny og ikke har sunget sammen før, er de umiddelbart begejstrede for deres præstation foran Ankerstjerne.

»Fuck, det var smooth, piger,« lyder dommen fra gruppen i hvert fald efterfølgende.

Om Ankerstjerne synes, deres præstation er 'smooth' nok til at gå videre til liveshowene, kan man se i aften klokken 20.00 på TV 2.