Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hverken de danske nominerede eller Sveriges 'Triangle of Sadness' vandt noget ved årets Oscar-show.

I stedet løb det syrede amerikanske komedie-drama 'Everything Everywhere All at Once' og den tyske Netflix-krigsfilm 'All Quiet on the Western Front' med de fleste af priserne.

Herunder kan du se nattens vinderliste:

Bedste film: 'Everything Everywhere All at Once'



Bedste instruktør: Daniel Kwan og Daniel Scheinert - 'Everything Everywhere All at Once'



Bedste mandlige skuespiller: Brendan Fraser - 'The Whale'



Bedste kvindelige skuespiller: Michelle Yeoh - 'Everything Everywhere All at Once'



Bedste mandlige birolle: Ke Huy Quan - 'Everything Everywhere All at Once'

Instruktørduoen Daniel Kwan og Daniel Scheinert bag 'Everything Everywhere All at Once'. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Instruktørduoen Daniel Kwan og Daniel Scheinert bag 'Everything Everywhere All at Once'. Foto: CARLOS BARRIA



Bedste kvindelige birolle: Jamie Lee Curtis - 'Everything Everywhere All at Once'



Bedste internationale film: 'All Quiet on the Western Front'



Bedste manuskript: 'Everything Everywhere All at Once'



Bedste filmatisering: 'Women Talking'

Zlatko Buric og Vicki Berlin med 'Triangle of Sadness'-holdet til årets Oscar-show. Foto: ALLISON DINNER Vis mere Zlatko Buric og Vicki Berlin med 'Triangle of Sadness'-holdet til årets Oscar-show. Foto: ALLISON DINNER



Bedste kortfilm: 'An Irish Goodbye'



Bedste dokumentarfilm: 'Navalny' af Daniel Roher mfl.



Bedste korte dokumentarfilm: 'The Elephant Whisperes' af Kartiki Gonsalves og Guneet Monga



Bedste animationsfilm: 'Guillermo del Toro's Pinocchio' af Guillermo del Toro mfl.



Bedste korte animationsfilm: 'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse'



Bedste hår og makeup: Adrien Morot, Judy Chin og Anne Marie Bradley for 'The Whale'



Bedste visuelle effekter: 'Avatar: The Way of Water'



Bedste lyd: 'Top Gun: Maverick'



Bedste klipper: Paul Rogers - 'Everything Everywhere All at Once'



Bedste sang: 'Naatu Naatu' fra filmen 'RRR'



Bedste fotograf: James Friend - 'All Quiet on the Western Front'



Bedste filmmusik: Volker Bertelmann - 'All Quiet on the Western Front'



Bedste produktionsdesign: 'All Quiet on the Western Front'



Bedste kostumedesign: Ruth Carter - 'Black Panther: Wakanda Forever'

Følg B.T.s livedækning af nattens Oscar-show HER.