Der var både snot, tårer og alkohol bag scenen, da Micki Cheng og Jenna Bagge gik videre i aftenens 'Vild med dans'.

»Jeg drikker meget sjældent alkohol, men jeg tog et glas vin, inden vi gik ind,« afslører 'Den store bagedyst'-stjernen.

Sammen med sin dansepartner havde han kun formået af få 21 point for sin pasodoble og lå derfor til en niendeplads, inden han blev reddet på målstregen af seerstemmer.

»Vi lå lidt i den lave ende, og det er ikke sjovt. Og så at blive kaldt op som den sidste. Det var meget hårdt. Det skal vi ikke igen. Det vil vi ikke igen,« siger Micki Cheng, der som den allersidste fik at vide, at han var sikret en plads videre i konkurrencen uden omdans.

Micki Cheng og Jenna Bagge, Paso, "Rumour Has it" - Adele. Vild med Dans sæson 18, program 3 på TV2 fredag den 24. September 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Micki Cheng og Jenna Bagge, Paso, "Rumour Has it" - Adele. Vild med Dans sæson 18, program 3 på TV2 fredag den 24. September 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

»Jeg stod og storflæbede derude, der kom snot, og det var helt … Jeg var bare så glad og taknemmelig for, at jeg har fået en uge mere med Jenna. Jeg elsker 'Vild med dans'.«

Til gengæld blev det et farvel til Rasmus 'Lakserytteren' Kolbe og Mille Funk. Og det kunne også give den følsomme Micki Cheng våde øjne.

»Ej, jeg bliver simpelthen ked af det igen,« siger han, da B.T. spørger, hvordan det er at sige farvel til sine tv-kollegaer.

»Det er fuldstændig frygteligt. Vi træner hernede i kælderen i hold, og Mille og Lakse er nogle af dem, vi har trænet med, hvor vi hver aften har givet shows til hinanden, spist aftensmad, lugtet til hinandens sure strømper. Så det …,« når han at sige, inden han får så våde øjne, at han må vende sig om for at tørre dem, som du kan se i videoen over artiklen.

Lakserytteren/Rasmus Kolbe og Mille Funk er ude af Vild med Dans 2021. Vild med Dans sæson 18, program 3 på TV2 fredag den 24. September 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Lakserytteren/Rasmus Kolbe og Mille Funk er ude af Vild med Dans 2021. Vild med Dans sæson 18, program 3 på TV2 fredag den 24. September 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Det er dog ikke kun i studiet om fredagen, at Micki Cheng kan blive lidt følsom. Også i træningslokalet har han oplevet at blive så rørt over at se sin dansepartner svæve elegant over gulvet, at han må tørre en tåre væk.

»Det sket i vals. Og i slowfoxen. Jeg ved ikke, hvad der sker,« smiler han skævt.

»Jeg bliver rørt over, at Jenna kan lave noget, der er så smukt, samtidig med, at hun har en tillid til, at jeg kan gøre det lige så smukt, som hun gør,« slutter den følsomme nydanser.