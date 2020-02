'Badehotellet' findes selvfølgelig ikke i virkeligheden.

Kulisserne til TV 2's populære serie om livet på et badehotel omkring Anden Verdenskrig finder man i Risby-studierne lidt uden for Albertslund.

Her har man bygget hotellet i en realistisk størrelse, så skuespillerne kan leve sig ind i de romantiske rammer.

I videoen øverst kan du se 'Badehotellets' Amalie Dollerup vise rundt i kulisserne. Ikke alt er, som det tager sig ud på tv...

Herunder kan du se flere billeder af 'Badehotellets' studie:

Det er bag denne dør, at man finder badehotellet. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Det er bag denne dør, at man finder badehotellet. Foto: Kristian Dam Nygaard

Indgangen til badehotellet. Det er her, skuespillerne går ind til receptionen. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Indgangen til badehotellet. Det er her, skuespillerne går ind til receptionen. Foto: Kristian Dam Nygaard

Når Hr. Weyse og Grosserer Madsen hygger sig på hotellets terasse, ser det i virkeligheden sådan ud. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Når Hr. Weyse og Grosserer Madsen hygger sig på hotellets terasse, ser det i virkeligheden sådan ud. Foto: Kristian Dam Nygaard

Strandklitterne ved Vesterhavet uden for hotellet. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Strandklitterne ved Vesterhavet uden for hotellet. Foto: Kristian Dam Nygaard

'Indtjekningsbog' for gæsterne på 'Badehotellet'. Her kan man se, at gæsterne tjekker ind på hotellet den 23. juni. Fru Fjeldsø ankom som den første allerede den 22. juni. Vis mere 'Indtjekningsbog' for gæsterne på 'Badehotellet'. Her kan man se, at gæsterne tjekker ind på hotellet den 23. juni. Fru Fjeldsø ankom som den første allerede den 22. juni.

Badehotellets baggård, hvor der bliver plukket høns og vasket tøj. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Badehotellets baggård, hvor der bliver plukket høns og vasket tøj. Foto: Kristian Dam Nygaard

Badehotellets baggård fra en anden vinkel. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Badehotellets baggård fra en anden vinkel. Foto: Kristian Dam Nygaard

Indgangen til stuepigernes soveværelse. Vis mere Indgangen til stuepigernes soveværelse.

Indenfor i stuepigernes soveværelse. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Indenfor i stuepigernes soveværelse. Foto: Kristian Dam Nygaard

Kulisserne optages i en stor hal. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Kulisserne optages i en stor hal. Foto: Kristian Dam Nygaard

En udvendig kulisse af 'Badehotellet'. Den blå væg til venstre bruges til, at man i en computer kan indsætte et brusende hav ved siden af hotellet. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere En udvendig kulisse af 'Badehotellet'. Den blå væg til venstre bruges til, at man i en computer kan indsætte et brusende hav ved siden af hotellet. Foto: Kristian Dam Nygaard

Den knap så romantiske bagside af badehotellet. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Den knap så romantiske bagside af badehotellet. Foto: Kristian Dam Nygaard