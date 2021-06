Den 19. august vender Anders Matthesens lille hårdtslående ninja tilbage i biograferne for at gentage succesen fra den første udgave af 'Ternet Ninja', og allerede nu kan du se traileren på den længe ventede film.

'Ternet Ninja 2' vender tilbage med stort set samme hold. Instruktørerne er igen Anders Matthesen og Thorbjørn Christoffersen, der også stod for den succesfulde første film.

I traileren får man blandt andet en lille forsmag på Anders Matthesens lydunivers. Ligesom i den første 'Ternet Ninja'-film er den kommende film fyldt med danske ørehængere, som Anders Matthesen selv har skrevet.

Foto: Nordisk Film. Vis mere Foto: Nordisk Film.

Den første film i rækken stormede ind i biografernes sale 25. december 2018 og slog allerede samme dag rekord med 52.000 solgte billetter.

Da filmen blev taget af biografernes program, havde den solgt 950.000 billetter, hvilket er det støre antal billetter, en dansk biograffilm har solgt siden 'Op på fars hat' i 1985.

Derudover blev 'Ternet Ninja' den bedst omsættende danske biograffilm nogensinde.

Animationsfilmen vandt adskillige priser, og bøgerne bag blev bestsellere.

Uden at overdrive kan man vist roligt skrive, at 'Ternet Ninja' var en stor succes. Alligevel har Anders Matthesen, der også er instruktør og manuskriptforfatter på filmen, endnu højere forhåbninger til efterfølgeren:

»Jeg er overvældet af, hvor god en film det er blevet, og synes virkelig, at vi har formået at løfte den op i et endnu højere niveau end den forrige film.«

»Folk kan virkelig glæde sig,« siger han i pressemeddelelsen.

Se traileren nedenunder her.