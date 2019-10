Lørdag aften kunne 'Knæk Cancer'-værterne på TV2 juble over, at der var indsamlet cirka 145 millioner kroner i 'Knæk Cancer'-ugen. Som altid skal der dog modregnes en lang række udgifter.

For hvor mange penge går reelt set til Kræftens Bekæmpelse? På B.T.s Facebookside er det efterfølgende væltet ind med skeptiske kommentarer a la Randi Elisabeth Duus':

'Flot når alle har fået løn osv. er der vel en 1000 lap tilbage.'

Eller Peter Nørgaards:

'Og tak til TV2 der arbejdede gratis denne aften for at vise de støtter selv...Nårhh nej.'.

TV2's kommunikationsafdeling oplyser søndag til B.T., at regnskabet - herunder omkostninger for 2019 - først opgøres i foråret 2020, og derfor endnu ikke er tilgængeligt. Man forventer dog at ligge på samme niveau som sidste år.

2018-regnskabet ligger åbent på knaek.cancer.dk, og her kan man se, at ud af den samlede indtjeningspulje på 144 millioner kroner gik cirka 18 millioner kroner til diverse udgifter.

For det første kostede det sidste år cirka 12 millioner kroner at lave de mange særlige 'Knæk Cancer'-programmer, som fx særudgaven af 'Vild med dans', en særudgave af 'Toppen af poppen' og selvfølgelig det store indsamlingsshow lørdag aften.

Remee, Caroline Fleming og Nikolaj Koppel var blandt de kendte der sad i call-centret lørdag aften. Foto: Martin Sylvest Vis mere Remee, Caroline Fleming og Nikolaj Koppel var blandt de kendte der sad i call-centret lørdag aften. Foto: Martin Sylvest

»Kræftens bekæmpelse dækker de meromkostninger, som TV2 har, ved at lave disse programmer i forhold til en 'almindelig' tv-uge,« står der i beskrivelsen.

Derudover gik cirka 3,6 millioner kroner til diverse indsamlingsaktiviteter. Det vil sige udgifter til at producere de små 'Knæk Cancer' blomster-nåle, lønninger til phonere, der ringer ud til erhverslivet herunder udsendelse af cirka 45.000 breve samt opsætning og drift af call-centret lørdag aften under 'Knæk Cancer'-showet.

Så gik der sidste år cirka 1,6 millioner kroner til 'eksterne konsulenter'. Det vil sige løn til underleverandører til styring af call center, styring af indgående pengestrømme og trækning af vindere. Under dette punkt finder man også udgifter til at lave en særlig Knæk Cancer-hjemmeside samt betaling til revisorer, der holder styr på regnskabet.

Til sidst gik der sidste år cirka 350.000 kroner til gevinstafgifter. Når der under 'Knæk Cancer' udlodes sponsorerede præmier, betaler man en afgift til staten.

Så selvom der sidste år blev sagt på tv, at der var blevet indsamlet 144 millioner kroner, så var det reelt set 126 millioner, der gik til Kræftens bekæmpelse.

TV2's kommunikationsafdeling tilføjer i en mail til B.T., at værter, reportere og øverige tv-medarbejdere som hovedregel ikke får særskilt betaling for at arbejde i 'Knæk Cancer'-ugen. Her får de deres faste løn.

Hvad angår freelancemedarbejdere som er hyret ind til særlige 'Knæk Cancer'-projekter, lyder det:

»Generelt får freelancemedarbejdere alene løn, når de er hyret ind til særlige projekter. Og disse folk som vi har ønsket at bruge på grund af deres evner og kompetencer kan ikke leve af 0 kroner i indtægt i 'Knæk Cancer'-perioden, hvor vi samtidig bruger deres tid og forhindrer dem i at tage lønnet arbejde andre steder.«

Silas Holst og Jakob Fauerby sad også i call-centret lørdag aften. Foto: Martin Sylvest Vis mere Silas Holst og Jakob Fauerby sad også i call-centret lørdag aften. Foto: Martin Sylvest

TV2 har oplyst, at man i 2019 støtter følgende projekter:

'Børnecancerfonden', 'Nationalt forskningscenter med fokus på kræft DNA-blodprøver', 'Ældre og kræft', 'Når kræftpatienter også har andre sygdomme', 'Unge talentfulde kræftforskere', 'Forskning i personlig behandling', 'Behandlingsresultater set gennem patienternes briller', 'Oplysningskampagne om HPV-vaccine til både piger og drenge' samt 'Nationalt forskningscenter for børnekræft'.

'Knæk Cancer Live' blev sendt lørdag aften på TV2.

Showet blev optaget i det tv-studie på Amager, hvor man i mange år har lavet 'Vild med dans'. Det har man i år flyttet til den anden ende af byen, så derfor var der plads til 'Knæk Cancer'.