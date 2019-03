Patrick fik i dag en glædelig overraskelse, da han gik videre til næste live-show. Om det var hans ny tatovering, der holdt ham fra farezonen kan man kun gisne om.

»Det kom som en kæmpe overraskelse, da Sofie sagde mit navn,« siger Patrick.

Det stod mellem ham, Gina Michaells og Echo-pigerne, da Sofie Linde skulle afsløre, hvem den sidste der skulle videre til næste uges live-shows var.

Og det endte med, at tydelig berørt Gina måtte forlade X Factor, og de fire piger i Echo kunne ånde lettet op og se frem til endnu en uge i den populære sangkonkurrence.

Patrik havde til aftenens live-show fået lavet en tatovering på brystet, som passede til den sang han skulle synge - en sort tulipan med teksten ‘Jeg vil dø som en sort tulipan Og springe ud fra den smukkeste altan’

Og nu, da han er gået videre, har den nye tatovering vækket en lyst til flere af slagsen.

»Når jeg kigger mig i spejlet synes jeg der mangler noget nu. Så jeg skal have lavet mange flere. Skal have lavet hele siden til næste liveshows, men jeg ved ikke hvad det skal være,« siger Patrick.

Om han virkelig vil have lavet tatoveringer på hele den ene side ved kun han, da det ikke er til at se på ham, om det er for sjov eller sagt i ramme alvor.