Fredag dyster Kristian Kjærlund, Live Vogel og Benjamin Rosenbohm om X Factor-sejren, når finalen løber af stablen live i Horsens.

Herunder kan du allerede nu få et smugkig på de sange, de tre deltagere skal synge i finalen.

I løbet af finalen vil deltagerne hver synge tre sange.

Først en, deres mentor har valgt, derefter en sang produceren af deres potentielle vindersingle har valgt, og til sidst synger hver deltager netop deres vindersang.

Hvem skal vinde årets X Factor?

Thomas Blachmans deltager, 23-årige Kristian Kjærlund, starter finaleaftenen med at synge nummeret Do I wanna know af bandet Arctic Monkeys, og dette er altså et nummer, Blachman selv har valgt.

Herefter skal den 23-årige sanger optræde med nummeret Green Light af den unge new zealandske sangerinde Lorde, inden han slutter med vindersinglen Lost and Profound. Vindersangen er skrevet af ingen ringere end tidligere dommer Remee og den snart Toppen af poppen-aktuelle sangerinde Kwamie Liv.

Ankerstjernes 16-årige talent Benjamin Rosenbohm, der ifølge bookmakerne er favorit til at vinde showet, skal i finalen synge Be Alright af kunstneren Dean Lewis, og herefter optræder han med Frank Oceans kæmpehit Lost.

Benjamin Rosenbohms vindersang hedder Worth a broken heart og er lavet af den tidligere X Factor-deltager Andreas Odbjerg.

Han gjorde sig bemærket med sin skæve personlighed, spøjse dans og lyse falset i programmet i 2009 og har siden lavet hits til en lang række kunstnere.

Således står Andreas Odbjerg også bag Live Vogels vindersang, der har titlen Piece of me. Derudover skal Live Vogel synge numrene Finale på et filmset af Carl Emil Petersen, og nummeret Special af det danske band Mew.

Vinderen af årets X Factor kan blandt andet se frem til at skulle optræde på sommerens Smukfest i Skanderborg, ligesom vinderen får en pladekontrakt hos Sony og skal indspille i Sonic Vista Studio på Ibiza.

X Factor-finalen bliver sendt fredag aften klokken 20 på TV 2.