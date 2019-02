En lidt for grim buksedragt, et usmageligt flag og en nazi-uniform, som 'bare var flot'. Der har været masser af skandaler i det danske Melodi Grand Prix. Her giver vi dig nogle af de største i nyere tid.

Buksedragten var for grim

Da sangerinden Anja Nissen forrige år vandt det danske Melodi Grand Prix, var hun iført en vinrød kjole. Til prøverne før Eurovision i Portugal blev hun dog fotograferet i en pastelfarvet buksedragt med flæser – og det var ikke populært blandt danskerne, at hun havde tænkt sig at skifte kjolen ud kort inden den europæiske finaleuge.

Faktisk blev Anja Nissen ramt af en regulær shitstorm, som førte til, at bukserne hurtigt blev lagt på hylden igen.

»Jeg er jo ikke idiot. Jeg ved, når noget ikke fungerer,« som hun sagde til B.T., inden hun gik tilbage til kjolen.

Henter før-efter billede...

Heick blev sammenlignet med får

For tøj, hår og udseende er tilsyneladende noget, der kan få danskerne til tasterne. Og i 2016 var det Annette Heick, der stod for skud, da hun havde tilladt sig at bobbe sit normalt så glatte hår op til lejligheden.

Twitter glødede med grove kommentarer om krøllerne samt mere eller mindre sjove sammenligninger, og end ikke Annette Heicks egen arbejdsgiver DR kunne dy sig og skrev: 'Vi er enige om, at det er Annette til højre, ikke?' til et - nu slettet - foto af værtinden ved siden af et får.

Efterfølgende gik DR ud og forsvarede tweetet.

»Der blev skrevet rigtig meget om det, allerede inden vi lagde fotoet op, også nogle rigtig grimme ting. Vi tænker, vi godt kan snakke om hendes hår, så vi tager debatten op og siger: 'Lad os snakke om det her på en ordentlig måde,« sagde DRs underholdningschef Jan Lagermand Lundme.

Annette Heick var i 2016 vært på det danske Melodi Grand Prix sammen med sin mor Hilda Heick. Foto: Henning Bagger Vis mere Annette Heick var i 2016 vært på det danske Melodi Grand Prix sammen med sin mor Hilda Heick. Foto: Henning Bagger

Grandprix-vært brød reglerne

Den ene halvdel af dette års værtsduo – Johannes Nymark – overtrådte sidste år DRs interne etiske retningslinjer ved at bruge sin værtsrolle til at reklame for forskellige firmaer.

På de sociale medier havde han delt billeder og videoer, hvor han ledte efter de rigtige briller, når han skulle stå i spidsen for sangdysten, hvilket han ledsagede med et link til en optiker i Nordsjælland.

Derudover lagde han selfies på Instagram, hvor han linkede til det tøjmærke, han bar på det pågældende foto, mens han skrev: ’Klar til pressemøde på molodi grand prix’.

Selvom Johannes Nymark var løst tilknyttet DR som freelancer, gælder mediets retningslinjer også for ham, og derfor satte DR ham på plads.

»Det er en fejl, som der nu er blevet rettet op på. Det er korrekt, at det ikke er inden for DRs etiske retningslinjer,« oplyste DRs presseafdeling i den forbindelse til netmediet Journalista.

Formand blev fyret

Under et interview med Metroxpress i 2016 blev formanden for den danske Melodi Grand Prix-fanklub, Johann Sørensen, bedt om at komme med sit bud på årets vinder. Han valgte sangerinden Simone som sin favorit - men det måtte han ikke.

Han var nemlig medlem af DRs ekspertjury, der i sidste ende er med til at bestemme, hvem der skal repræsentere Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix, og så må man ikke udtale sig om kandidaterne.

Formanden beklagede dybt og mente, at han var blevet fejlciteret. Men den gik ikke, og han måtte forlade sin eksklusive plads i juryen.

Johann Sørensen blev fyret fra fagjuryen efter at have udtalt sig om Simones chancer i grandprix'et. Foto: Camilla Rønde og Henning Bagger Vis mere Johann Sørensen blev fyret fra fagjuryen efter at have udtalt sig om Simones chancer i grandprix'et. Foto: Camilla Rønde og Henning Bagger

YouTube kostede grandprix-pladsen

Det sker ellers ikke så tit, men i 2012 måtte Valen:tine se sig diskvalificeret fra årets Melodi Grand Prix, fordi det viste sig, at sangen 'Nowhere' havde været tilgængelig på YouTube.

Ifølge EBUs regler må sangene til Melodi Grand Prix nemlig ikke offentliggøres før 1. september året inden sangkonkurrencen. Og derfor måtte 23-årige Tine Lyngaard og hendes sang blive hjemme fra folkefesten. Hør sangen herunder.

Basim og 'flag-gate'

Da Basim stillede op med sangen 'Cliché Lovesong' i 2014, prydede et stort Dannebrogsflag scenen i baggrunden. Men valget af udsmykning fik konkurrenten Bryan Rice helt op i det røde felt. Han kaldte flaget for 'usmageligt', og siden viste det sig også, at brugen af flaget stred mod European Broadcasting Unions regler.

Kontroversen om flaget nåede helt til tops - Danmarks daværende statsminister kom på banen og foreslog i en intern mail den uheldige sanger at bruge et EU-flag. I Eurovision endte han med at bruge et banner med et stort hjerte på.

Basim foran Dannebrog, inden det ved Eurovision blev skiftet ud med et flag med påskriften 'Love'. Foto: Mogens Flindt og Jonathan Nackstrand Vis mere Basim foran Dannebrog, inden det ved Eurovision blev skiftet ud med et flag med påskriften 'Love'. Foto: Mogens Flindt og Jonathan Nackstrand

Skandale-sangeren Emmelie

Hun var indbegrebet af sødme, da hun optrådte barfodet med sangen 'Only Teardrops' i 2013. Men Emmelie de Forests deltagelse var faktisk temmelig skandalefyldt. Først fortalte Emmelie nemlig, at dronning Victoria af England var hendes tipoldemor, men den historie blev senere trukket i land.

Siden tiltrak hun sig igen uønsket opmærksomhed, da det viste sig, at hun havde valgt en nazi-uniform til sine fløjtespillere på scenen, da hun var på rov i DRs bugnende kostumekælder.

»Det var simpelthen så frygteligt, men vi syntes jo bare, de var flotte. Vi havde slet ikke skænket det en tanke,« fortalte hun senere til B.T.

Ingen af de to sager fik dog nogen betydning. Emmelie vandt først det danske og siden det internationale grandprix med sin sang.

Emmelie de Forest med 'Only teardrops' ved finalen i Malmø i 2013. Foto: JESSICA GOW Vis mere Emmelie de Forest med 'Only teardrops' ved finalen i Malmø i 2013. Foto: JESSICA GOW

Beskyldninger om plagiat

Flere gange er sange fra Melodi Grand Prix blevet beskyldt for at minde lige rigeligt om andre og ældre sange.

Det skete blandt andet i 2011, hvor gruppen A Friend in London vandt med sangen ’New Tomorrow’. Flere mente, at den sang mindede lidt for meget om en sang fra det svenske grandprix, der hed ’Sing for Me’ - og selv de danske grandprix-vindere kunne høre ligheden.

Året forinden blev vindersangen ’In a Moment Like This’ også beskyldt for at minde lidt for meget om sangen ’Every Breath You Take’, som The Police fremførte, mens Lighthouse Xs 'Soldiers of Love' fra 2016 blev sammenlignet med tyske ’Atemlos durch die Nacht’.

Hør 'New Tomorrow' og 'Sing for Me' herunder og bedøm selv:

Undgik med nød og næppe en diskvalificering

I 2016 kom en af årets sange i modvind, allerede inden den var blevet spillet ved det danske Melodi Grand Prix.

Vinderen af det danske og det internationale Melodi Grand Prix i 2013, Emmelie de Forest, havde nemlig flere gange offentligt optrådt med sangen ’Never Alone’, som hun har skrevet sammen med Rune Westberg og MoZella, men som dansk-australske Anja Nissen senere skulle synge under det danske grandprix.

Ifølge EBU må en sang som udgangspunkt hverken have været udgivet eller spillet offentligt inden 1. september 2015, hvis den skal have lov at medvirke i den internationale konkurrence i Stockholm til maj.

Men øverste chef hos EBU valgte altså til sidst at benåde sangen.