Det er nok de færreste kærestepar, der har deres første samleje på video. Og endnu færre, som får det vist på tv i bedste sendetid.

Ikke desto mindre kan reality-kendis Fie Laursen og hendes kæreste Frederik Skovbjerg tjekke dén af på deres liste.

Parret, der i dag bor sammen i Fie Laursens lejlighed i Sydhavnen, mødte nemlig hinanden under optagelserne til Kanal 4-programmet Ex on the Beach, som fandt sted på Mauritius. Og derfor har seerne siden tirsdag kunnet se det unge pars spirende romance udvikle sig på tv.

Indtil den søndag aften foreløbig kulminerer i et kort, men vådt, samleje, som du kan se i klippet over artiklen.

Forinden havde Fie Laursen ellers besluttet sig for at gå i cølibat efter et stormfuldt forhold til med-deltageren Jeppe Risager, som endte med, at Fie Laursen for første gang havde sex på tv.

Den unge mand valgte dog iskoldt at droppe sin flirt, fordi han helst ikke bliver kærester med piger, han har haft sex med på første date, som han proklamerede foran en grædende Fie Laursen.

Fie Laursens definition på cølibat bliver dog lidt diffus, da Frederik Skovbjerg tjekker ind i programmet og charmerer den unge kvinde.

»Jeg kommer nok til at tillade, at Frederik rører lidt ved mig. Og jeg er i chok,« siger 22-årige Fie Laursen med henvisning til sekunderne senere, hvor hendes et år ældre kæreste angiveligt giver hende en sprøjteorgasme under lagenerne.

23-årige Frederik Skovbjerg mødte Fie Laursen i Ex on the Beach. Siden er de blevet kærester. Vis mere 23-årige Frederik Skovbjerg mødte Fie Laursen i Ex on the Beach. Siden er de blevet kærester.

»Det er hænderne skabt af en gud. Der går ti sekunder,« smiler Fie Laursen, som altså siden er blevet kærester med den 23-årige slagelsegenser.

Og efter optagelserne er afsluttet, og samlejet med Jeppe Risager er vist på tv, har Frederik Sjovbjerg måttet svare flere på, hvordan det var at se sin nuværende kæreste have sex med en anden mand. Det gjorde han i en story på Instagram:

'Jeg har det helt fint. Jeg har jo også været sammen med andre før Fie. Og hvis jeg var inde i huset før hende, kunne det måske have været mig, der havde været sammen med en anden. Who knows,' svarer Frederik Skovbjerg, der da også i Ex on the Beach afslører, at han er ganske erfaren på området og har haft sex med over 200 kvinder.

Også Fie Laursen selv har skullet høre meget for sin intime tv-optræden.

»Jeg synes ikke, det er så fedt. Folk tager screenshots af min røv og lægger det op på Instagram, så folk kan vurdere min krop,« sagde Fie Laursen til B.T., den dag det meget omtalte klip blev vist på tv, og fortsatte:

»Jeg får pludselig klamme beskeder fra gamle mænd, der virkelig beskriver i detaljer, hvad de gerne vil have, jeg skal gøre med dem, og hvordan de gerne vil kneppe mig«.

Så mange, at det til sidst blev for overvældende.

»Det startede som en hovedpine, der blev værre i løbet af dagen. Hen mod aftenen stod jeg og lavede tacos med Frederik, og så kom det lige pludselig, så skulle jeg bare knække mig nu,« sagde hun.

Fie Laursen fotograferet i barndomshjemmet. Foto: Linda Kastrup Vis mere Fie Laursen fotograferet i barndomshjemmet. Foto: Linda Kastrup

Flere spørger også, hvad hendes forældre dog ikke må tænke.

Men Annette Laursen, der er mor til reality-stjernen, tager det ganske afslappet.

»Jeg er fucking ligeglad med, hvad naboen tænker! Vi ser alt det, vores børn er med i, fordi folk har en mening, og det vil vi også have. Vi er glade for det, de laver, og vi er stolte af dem,« siger Annette Laursen, der også er mor til Boris Laursen, som ligeledes har medvirket i reality og haft sex på tv i Paradise Hotel.

»Jeg synes, 'Ex On The Beach' er et godt program. Det er flot optaget, konceptet er interessant, og det er spændende at følge med i. Det er godt tv,« siger Annette Laursen.