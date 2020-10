Efter sidste års sygemelding er Britt Bendixen tilbage i 'Vild med dans', hvilket betyder, at man for første gang har en sæson med fem dommere i panelet. Det betyder mindre taletid - se her hvem det gik ud over i første program.

'Vild med dans' handler ikke kun om kendte danskere, der skal lære at dans. Det handler også om de fem dommere, hvor Anne Laxholm, Britt Bendixen og Jens Werner er de mest rutinerede, der har været med fra første sæson tilbage i 2005.

Sidste år måtte Britt Bendixen tage en pause, da hun skulle opereres i hjertet og overlod i stedet pladsen til tidligere 'Vild med dans'-vinder Marianne Eihilt.

Begge var klar på at være med igen i år, og derfor har TV2 altså indført en femte dommerstol - spørgsmålet er nu, hvilken dommer der fik flest ord gennemført i premiereprogrammet fredag.

Hvem synes du gør det bedst af 'Vild med dans'-dommerne?

B.T. har foretaget en optælling og med stopur fundet frem til cirka hvor meget taletid, hver dommer fik, når der skulle uddeles efterkritik af de forskellige dansere.

Ikke overraskende indtager Jens Werner førstepladsen. Den ivirige danse-dommer, der ikke er bange for at rejse sig fra sin stol, gav cirka 371 sekunders efterkritik til nydanserne. Særligt den unge skuespiller Albert Rosin havde Jens Werners opmærksomhed med omkring 63 sekunders feedback.

Comeback-dommer Britt Bendixen indtager andenpladsen med cirka 292 sekunders taletid. Hun havde især meget at sige til musiker Wafande, som hun konsekvent udtalte med et enkelt 'V'.

På tredjepladsen kommer balletmester Nikolaj Hübbe med cirka 272 sekunders taletid. Han havde ligesom Jens Werner mest at sige til skuespiller Albert Rosin.

Britt Bendixen er tilbage ved dommerbordet. Sæsonpremiere på Vild med dans på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 2. oktober 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere Britt Bendixen er tilbage ved dommerbordet. Sæsonpremiere på Vild med dans på TV2. Kendte dyster om at blive årets bedste dansere i Vild Med Dans sæson 17 i København, fredag den 2. oktober 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

Fjerdepladsen tager Anne Laxholm med cirka 201 sekunders taletid, mens Marianne Eihilt, der også er den mindst rutinerede dommer, måtte nøjes med at tale i cirka 173 sekunder.

Opmålingen viser også, hvem af de kendte dansere, som dommerne havde mest fokus på.

Musiker Faustix, som Jens Werner mente lignede en 'stolt russisk danser', fik allermest opmærksomhed med cirka 138 sekunders efterkritik.

Skuespiller Albert Rosin, som er bedst kendt for at være med i TV 2's julekalender 'Tinkas juleeventyr', havde som nævnt især Jens Werner og Nikolaj Hübbes opmærksomhed, hvilket samlet set giver ham en andenplads med cirka 131 sekunders efterkritik.

De to kendte nydansere, som dommerne brugte mindst tid på, var radiovært Sara Bro, der 'kun' fik cirka 83 sekunders efterkritik, mens de havde allermindst at sige til tv-vært Kristian Bech, der måtte nøjes med cirka 76 sekunders efterkritik.