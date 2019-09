Det lykkedes med simpel 'matematik' at udpege vinderen af 'Vild med dans' i 2015 og 2016, før det overhovedet var gået igang. Nu prøver vi igen – og én kvinde skiller sig ud.

'Vild med dans' er nogle gange utroligt forudsigelig, når det kommer til, hvem der i sidste ende ender med at løbe med det store TV 2-trofæ.

Det populære danseprogram kører nu på 16. sæson, og tager man gennemsnittet af de første 15 vindere, altså hvilken alder, profession, bopæl, hårfarve og køn de havde på daværende tidspunkt, får man prototypen på en typisk 'Vild med dans'-vinder.

Mia Lyhne var den første vinder i 2005. Hun var dengang en 34-årig, mørkhåret skuespiller fra København. Sidste års vinder var en mand, nemlig den 35-årige skuespiller Simon Stenspil, der boede i Hedehusene ud for Roskilde.

Når alle 15 vindere er lagt sammen, er den gennemsnitlige 'Vild med dans'-vinder en: 31-årig mørkhåret kvindelig skuespiller fra København.

I årets felt er der to kvindelige skuespillere, begge tæt på de 31 år og fra København. 34-årige Marie Bach Hansen, der blandt andet er kendt for sin rolle som 'Sunshine' i DR-serien 'Arvingerne', kunne være favorit til at vinde 'Vild med dans', men hun taber til sin jævnaldrende kollega – og bookmakernes favorit – Neel Rønholt på sin hårfarve.

Marie Bach Hansen valgte efter sidste sæson af 'Arvingerne' at farve håret platinblondt, og derfor mister hun altså favoritværdigheden til Neel Rønholt, der har den rette mørke vinderhårfarve.

Nu skal man selvfølgelig ikke tage 'udregningen' alt for alvorligt, men det skal nævnes, at det i 2015 og 2016 både lykkedes at udpege skuespilleren Ena Spottag og bokseren Sarah Mahfoud, flere måneder før de kunne lade sig hylde som vindere af 'Vild med dans'.

Henter før-efter billede...

Til gengæld slog det fejl i 2017, da 'matematikken' viste, at kokken Dak Wichangoen burde vinde. Hun måtte nøjes med en fjerdeplads. Dak Wichangoen udbrød dengang med et stort smil efter finalen: 'I jinxede det.' Der blev ikke lavet en udregning i 2018.

Her kan du se en favoritrangering af årets 'Vild med dans'-deltagere:

1. Neel Rønholt

Taler for: Skuespiller, alder (34 år), mørkhåret kvinde fra København.

Taler imod: Intet

2. Marie Bach Hansen

Taler for: Skuespiller, alder (34 år), kvinde fra København.

Taler imod: Hårfarve (Blond).

Neel Rønholt. Foto: Martin Sylvest Vis mere Neel Rønholt. Foto: Martin Sylvest

3. Coco O.

Taler for: 32-årig mørkhåret kvinde fra København.

Taler imod: Sangerinde.

4. Christopher Læssø

Taler for: 34-årig mørkhåret skuespiller fra København.

Taler imod: Køn (Mand)

5. Christel Pixi

Taler for: 34-årig kvinde fra København.

Taler imod: Blond, dessertkok.

6. Michael Maze

Taler for: 38-årig mørkhåret københavner.

Taler imod: Mandlig bordtennisspiller.

Birgit Aaby. Foto: Martin Sylvest Vis mere Birgit Aaby. Foto: Martin Sylvest

7. Umut Sakarya

Taler for: 29-årig mørkhåret københavner.

Taler imod: Mandlig kok.

8. Birgit Aaby

Taler for: Blond, kvindelig københavner.

Taler imod: 51-årig forretningskvinde.

9. Jakob Fauerby

Taler for: Mørkhåret skuespiller fra København.

Taler imod: 42-årig mand.

Mikkel Kessler. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mikkel Kessler. Foto: Martin Sylvest

10. Anne Dorte Michelsen

Taler for: Kvinde fra København.

Taler imod: 61-årig blond sangerinde.

11. Oscar Bjerrehuus

Taler for: Mørkhåret københavner.

Taler imod: 18-årig mandlig model.

12. Mikkel Kessler

Taler for: Mørkhåret.

Taler imod: 40-årig mandlig bokser fra Sengeløse.