Så er vi nået til finalen i 'Vild med dans' årgang 2019, og hele familien Danmark sidder spændt klar med sms-fingrene og hepper på deres favoritter.

TV2's populære popularitetskonkurrence, der kører på 16. sæson, er selvfølgelig også et hit hos de kendte 'nydanseres' kendis-kollegaer.

B.T. spurgte i september, hvem de holder med i 'Vild med dans'. Nu har vi spurgt dem igen.

Se herunder, om deres svar har ændret sig i løbet af sæsonen.

Peter Aalbæk. Foto: kri Vis mere Peter Aalbæk. Foto: kri

Peter Aalbæk, filmproducent



Før første program sagde han:

»Jeg holder med de to glade drenge selvfølgelig (Silas Holst og Jakob Fauerby, red.). De symboliserer, hvor stort og vidtfavnende vort land er. Noget, vi kan være stolte af.«

Det holder han fast i:

»Absolut! Mænd har bedre rytmesans.«

Uffe Holm, komiker

Før første program sagde han:

»Jeg holder med Birgit Aaby, fordi hun er en sej kvinde på over 50 år, der tør udfordre sig selv, og hun har ikke brug for at promovere sig selv, men hun stiller op for at opdage en ny del af sig selv, og det synes jeg er mega fedt.«

Birgit Aaby er ikke med i finalen, så nu holder Uffe Holm med Karina Frimodt (og Christopher Læssø), som han dansede med, da han selv var med i 2013.

»Jeg tror, det er hendes tur til at prøve at vinde.«

Uffe Holm og Karina Frimodt i 2013. Foto: Keld Navntoft Vis mere Uffe Holm og Karina Frimodt i 2013. Foto: Keld Navntoft

Anders Hemmingsen, Instagram-stjerne

Før første program sagde han:

»Jeg holder med Umut Sakarya. Han har kæmpe underholdningsværdi, og jeg sad i studiet i sidste uge og heppede og gjorde alt, hvad jeg kunne, for at få ham videre. Jeg delte blandt andet hans sms-kode på alle de platforme, jeg kunne komme i nærheden af.«

Umut Sakarya er ikke med i finalen, så nu holder Anders Hemmingsen med Christopher Læssø.

»Han har overrasket på dansegulvet. Det havde jeg ikke set komme.«

Dennis Knudsen, frisør

Før første program sagde han:

»Jeg er nødt til at være loyal og pege på min gode ven Thomas Evers Poulsen. Jeg tror, at han med sit talent kan føre Christel Pixie hele vejen til finalen.«

Thomas Evers Poulsen er ikke med i finalen, så nu holder Dennis Knudsen med Silas Holst og Jakob Fauerby.

»Nu synes jeg, det skal være Silas og Jakob. De er knalddygtige og imponerer hver gang.«

Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Dennis Knudsen. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

Jim Lyngvild, designer og iværksætter



Før første program sagde han:

»Jeg holder med Jakob Fauerby og Silas Holst. Jeg startede med at synes, at det var noget pjat, og at vi burde være kommet videre, men det fungerer fandeme. De er på én gang rå og i symbiose. De bliver et skyggespejl, og det øger spændingen og dramatikken. Plus og plus giver i denne ligning i sandhed plus.«

Det holder han ved:

»200 procent.«

Johnny Hansen, forsanger i Kandis

Før første program sagde han:

»Jeg ser det faktisk aldrig, da vi har job hver fredag. Min familie er helt vild med det, og jeg har læst, at Mikkel Kessler og Michael Maze er med, og dem har jeg mødt et par gange i Alanya. De er nogle gode drenge, så jeg håber, de når langt.«

Det siger han nu:

»Min familie siger, at de holder med Silas og Jakob, så det gør jeg også.«

Jussi Adler-Olsen, forfatter

Før første program sagde han:

»Jeg holder altid med underdoggen hen ad vejen, der bare kan en smule. Naturligvis skifter underdoggerne ud gennem programmet efterhånden, som de forsvinder. Så kan ikke sætte navn på.«

Det siger han nu:

»Lige nu er der absolut ingen underdogs. Tre ligeværdige knalddygtige par med hver deres forcer. Jeg holder med dem alle, for de giver sig fuldt ud og er en nydelse at følge. Så her er ingen tabere, tværtimod er alle tre par i mine øjne klare vindere. Marginalerne tæller nu mere end nogensinde før, og de vil afgøre alt. Pøj pøj til alle seks dansere. Virkelig spændende denne gang.«



Følgende kendte 'Vild med dans'-fans er ikke vendt tilbage på B.T.s forespørgsel. Se, hvem de holdt med, da vi spurgte i september:

Irina Olsen, blogger:

»Jeg holder med Neel Rønholt og Michael Olesen. De er så hyggelige. Men hepper også på Silas Holst og Jakob Fauerby. Når der er noget karisma ud over den gode teknik, så er det skønt at se på.«

Christopher Læssøe og Karina Frimodt. Foto: Martin Sylvest Vis mere Christopher Læssøe og Karina Frimodt. Foto: Martin Sylvest

Jes Dorph, tv-vært:

Jeg holder med de to mænd Mikkel Kessler og Michael Maze. Jeg kender dem begge lidt, og de er totalt fejlcastet på et dansegulv, men på den gode måde. Begge ligner nogen, der er ramt af akut lændehold, vabler og diskusprolaps. Ingen af dem vinder, det gør Neel Rønholt. Heldigvis. Så i virkeligheden holder jeg allermest med hende.«

Jes Dorph tilføjer:

»Når Maze og Kessler kan gøre det, vil jeg overveje at stille op næste gang. Men kun hvis jeg må danse med Jens Werner.«

Anders Lund Madsen, tv/radio-vært:

Jeg følger mest med i den norske 'Vild med dans', hvor jeg holder meget med dværgen. Hun (politikeren Sandra Borch, red.) er skidegod.«

Rosa Kildahl, tidligere deltager i 'Den store bagedyst' og 'Vild med dans':

»Jeg holder ikke med nogen. Jeg holder af dem alle. Fordi jeg ved, hvilket arbejde der ligger bag, inden de alle går på gulvet fredag efter fredag. Respekt.«

Amalie Dollerup, skuespiller:

»Der er mange skønne par, så der er mange, jeg hepper på. Men jeg synes, Marie Bach og hendes partner Martin er et dejligt nyt pust med hans lækre og anderledes koreografi. Dem glæder jeg mig til at se mere til. Og Christoffer (Læssø, red.) og Karina har den fedeste energi sammen og gav den max gas i jiven, som jeg ved er en megahård dans.«