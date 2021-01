»Jeg stopper i ’X Factor’ efter sæson tre, for der kan jeg ikke trække vejret længere. Jeg føler, at jeg ikke er herre over mit eget liv. Der er ikke noget liv. Der er kun, hvad de skriver om mit liv.«

Remee er blot en af de mange fremtrædende danskere, som Se & Hør i årevis fulgte tæt via kreditkortoplysninger tilsendt fra den såkaldte tys-tys-kilde.

I tredje sæson af Discovery+-programmet ’Forbrydelser, der rystede Danmark’ sætter han og andre kendte nu ord på de store personlige konsekvenser, Se & Hør-sagen har haft for deres liv.

For den daværende 'X Factor'-dommer starter det hele i 2009 med en undren. Han undrer sig over, hvordan Se & Hør kan have kendskab til selv hans mindste bevægelse. Med tiden bliver hans undren til angst. Paranoia. Han aner på daværende tidspunkt ikke, at det er hans kortbetalinger, der afslører hans færden.

Dommertrioen. Foto: Sisse Stroyer

Han begynder i stedet at mistænke sine venner. Er det dem, der sladrer til pressen? Han afprøver dem. Spreder løgnehistorier i vennekredsen for at se, hvilken der ender i pressen. Men ingen af historierne når nogensinde Se & Hør.

Det gør til gengæld historien om hans ferie i Tyrkiet i august 2009. Han er af sted med Michala Kjær. Forholdet er så nyt, at de ikke engang selv har sat mærkat på det endnu. Det bliver de dog meget snart nødt til.

Sagen er nemlig, at Se & Hør uden Remees vidende er taget med til Tyrkiet. Fra et tårn i en nærliggende moské bliver der knipset billeder af Remees gøren og laden i ferieboligen. Også da han en dag ryger en joint, og da han senere har besøg af Caroline Fleming og hendes børn.

Se & Hør kæder de to ting sammen. Og ifølge Remee ringer ugebladet til Signe Lykke Jensen, hans daværende pr-ansvarlige, og fortæller, at de vil bringe historien om Caroline Flemings børn på besøg i hashtåge hos Remee.

Remee i 'Forbrydelser, der rystede Danmark'. Foto: Discovery Networks

Historien er usand og skal stoppes, fortæller den pr-ansvarlige i 'Forbrydelser, der rystede Danmark'. Men hun kan ikke få fat i Remee. I hvert fald ikke før, det nærmest er for sent.

Se & Hør kommer til at skrive en historie om Remee uanset hvad, lyder det ifølge Signe Lykke Jensen. Men hun foreslår, at de selv byder ind med en anden historie.

Således formår Se & Hør at blive det første medie, der bringer historien om producerens nye forhold. Ugen efter bringer de billederne af en topløs Caroline Fleming ved Remees pool.

»Gennemførte røvhuller, simpelthen,« siger han i 'Forbrydelser, der rystede Danmark'.

Til sidst bliver mediebevågenheden så omfattende og ubehagelig for Remee, at han vælger at forlade 'X Factor', der ellers har slået hans status som hitmager fast i hele kongeriget. Han kan på dette tidspunkt ikke holde til mere.

Remeee og de andre dommere under sæson to af 'X Factor' i 2009. Foto: Anders Debel Hansen

Den i dag 46-årige musikproducer er ikke den eneste kendis, der har følt sig forfulgt af ugebladet og dets journalister. I 'Forbrydelser, der rystede Danmark' står også Line Baun Danielsen og Anders Lund Madsen frem med deres oplevelser af danmarkshistoriens største medieskandale.

En skandale, der kommer til offentlighedens kendskab sidst i april 2014 ved udgivelsen af Se & Hør-journalist Ken B. Rasmussens roman 'Livet, det forbandede'.

Selv forklarer journalisten dengang, at bogen bygger på fiktion, men snart viser det sig, at mediet – nøjagtig som beskrevet i bogen – har haft et samarbejde med en såkaldt tys-tys-kilde.

En IT-mand ansat ved Nets, der har overvåget de kendtes kortbetalinger og fra 2008 til 2012 sendt informationerne videre til Se & Hør, som så har bragt sensationelle historier om både prins Joachim og prinsesse Maries bryllupsrejse og meget andet.

Efter bogudgivelsen starter politiets efterforskning. Løbende bliver flere og flere sigtet. I 2016 bliver der rejst tiltale mod i alt otte personer samt Aller Media A/S.

Én bliver frikendt, mens de andre bliver dømt skyldige. Tys-tys-kilden Peter Bo Henriksen bliver idømt den hårdeste straf: Et år og seks måneders ubetinget.

De tidligere chefredaktører Henrik Qvortrup og Kim Henningsen bliver idømt henholdsvis et års betinget og tre måneders ubetinget fængsel samt et års betinget. Alle tre har nægtet sig skyldige.

Kun Peter Bo Henriksen anker sin dom, som siden bliver stadfæstet ved landsretten.

Remee blev i første omgang et kendt navn i Danmark som en del af Sound of Seduction. Han blev dog først for alvor bredt kendt navn, da han blev dommer i 'X Factor'. Foto: NILS MEILVANG

Ved siden af straffesagen har flere af de prominente navne, der har fået deres kreditkort overvåget, kørt erstatningssager. Heriblandt Remee. For ham er sagen endnu ikke ovre.

»Det her skal have en konsekvens,« siger han i 'Forbrydelser, der rystede Danmark'.

Programmet har premiere på Discovery+ onsdag klokken 10.