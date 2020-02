Natten til mandag blev Oscar-statuetterne uddelt i Hollywood, og her blev det blandt andet til en historisk sejr til den koreanske film 'Parasite', der hev prisen for bedste film hjem.

Herunder kan du se den fulde liste over nattens vindere:

Bedste film: 'Parasite'

Bedste kvindelige hovedrolle: Renée Zellweger for 'Judy'

Bedste mandlige hovedrolle: Joaquin Phoenix for 'Joker

Bedste instruktør: Bong Joon Ho for 'Parasite'

Bedste sang: 'Love me again' fra 'Rocketman'

Bedste musik: 'Joker'

Bedste internationale film: 'Parasite'

Bedste make up og styling: 'Bombshell'

Bedste visuelle effekter: '1917'

Bedste klipning: 'Lemans '66 (Ford vs. Ferrari)

Bedste fotografering: '1917'

Bedste lydmiks: '1917'

Bedste lydredigering: 'Lemans '66 (Ford vs. Ferrari)

Bedste kvindelige birolle: Laura Dern for 'Marriage Story'



Bedste korte dokumentar: 'Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl)'



Bedste dokumentar: 'American Factory'



Bedste kostumer: Jacqueline Durran for 'Little Women'



Bedste scenografi: 'Once upon a time in Hollywood'



Bedste kortfilm: 'The Neighbors' Window'



Bedste adapterede manuskript: 'Jojo Rabbit'



Bedste originale manuskript: 'Parasite'



Bedste animerede kortfilm: 'Hair Love'



Bedste animationsfilm: 'Toy Story 4'



Bedste mandlige birolle: Brad Pitt for 'Once Upon a Time in Hollywood'