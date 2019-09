Efter 16 sæsoner skulle man nærmest tro, at alle danske kendisser er blevet 'vild med dans'. Sådan er det langt fra. Mange kendte synes, det er noget pjat at stille op i en tv-disciplin, man som udgangspunkt ikke kan finde ud af. Se her, hvem der blandt andet har sagt nej igennem tiden.

Gruppe 1: Musikerne

(Scroll længere ned for at se hvilke skuespillere, tv-værter og politikere, der har sagt nej)

Medina:

»Jeg troede helt seriøst, ’Vild med dans’ var en joke, da de spurgte. Jeg kan ikke danse, og jeg har ikke behov for at lære det foran hele Danmark. Jeg sagde også nej til ’Fangerne på fortet’ og til at være dommer i ’X Factor’. Det er simpelthen for stor en mundfuld. Det er ikke noget, jeg kan kapere,« til Ekstra Bladet i 2009.

Lars Lilholt:

»Jeg har sagt nej til ’Vild med dans’ og alt muligt andet, hvor man skal gøre noget, fordi man ikke er god til det,« til Søndagsavisen i 2015.

Medina. Foto: Mads Nissen Vis mere Medina. Foto: Mads Nissen

Rasmus Seebach:

»Det virker så åndssvagt bare at sige: ’Nej, nej, nej’, for jeg synes virkelig, at det er en dejlig fest, og alle dem jeg kender, som har været med i det her program, synes, det er virkelig dejligt at være med i det. Det er mere det, at jeg nok bare er mest glad for at synge musik, når jeg er i fjernsynet,« til Ekstra Bladet i 2017.

Thomas Blachman:

»Jeg mener, ’Vild med dans’ er noget, man gør, når der ikke er så mange andre veje at gå,« til B.T. i 2013.

Christopher:

»Min store passion er at skrive sange og synge. Selvom jeg godt kan lide at danse, når jeg er på scenen, er det mere en følelse, der skal ud. Ikke så meget en cha-cha-cha,« til Ekstra Bladet i 2018.

Wafande:

»Jeg er vild med at danse, men ikke så meget i en stram salsadragt,« til Se og Hør i 2018.

Sussi fra Sussi og Leo:

»Jeg er blevet spurgt, om jeg vil være med i ’Vild med dans’, men jeg måtte takke nej. Det ligger lige i de efterårsmåneder, hvor vi har allermest travlt, og det er mange måneder at tage ud af kalenderen til det. Selvom det kunne være rigtig sjovt,« til Realityportalen i 2018

Jimmy Bacoll (Tidligere Jimmy Colding) fra Zididada:

»Jeg har sagt nej til ’Vild med dans’ tre gange. Det har jo ikke noget med min musik at gøre,« til Minby.dk i 2018.

Lis Sørensen:

»Jeg gider ikke gøre noget, jeg ikke er god til, og heller ej øve for åben skærm. Men hvis de lavede noget, der hed ’Vild med tennis’, så kunne jeg måske lokkes til at være med,« til Gaffa.dk i 2017.

Cutfather:

»Jeg sagde nej til ’Vild med dans’. Jeg har lidt for travlt, og så har jeg vist også gået for meget til dans, da jeg var lille,« til Se og Hør i 2016.

Blachman Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Blachman Foto: Sarah Christine Nørgaard

Lene Nystrøm og Søren Rasted:

»For en mand, der arbejder så meget med musik og har så meget rytme, er det vildt, at han kan danse så urytmisk. Han ville virkelig komme i problemer,« sagde Lene Nystrøm om sin daværende mand Søren Rasteds 'Vild med dans'-afbud til Ritzau i 2011.

Sys Bjerre:

»Jeg foretrækker programmer, hvor folk gør det, de er gode til,« til B.T. i 2011.

Mattias Kolstrup:

»Generelt har jeg sagt nej til sindssygt meget. ’Voice Junior’, to gange ’X Factor’, ’Vild med dans’ ti gange, fordi jeg ikke ser mig selv som en tv-personlighed. Det er slet ikke der, mine interesser ligger,« til Magasinet RUST i 2015.

Thomas Troelsen:

Thomas Troelsen blev ifølge Billed Bladet i 2011 tilbudt at stille op sammen med sin daværende kone Eva Harlou.

Remee:

»Jeg siger altid til dem, at hvis det ikke var på tv, ville jeg gerne. Jeg synes, det er genialt at kunne få en dansetræner intensivt i så lang tid, men jeg har ikke lyst til at afprøve den slags på skærmen,« til Her & Nu i 2010.

Hvilken musiker vil du helst se i 'Vild med dans'?

Gruppe 2: Skuespillerne

(Scroll længere ned for at se hvilke politkere, tv-værter og sportsfolk, der har sagt nej)

Amalie Dollerup:

»Jeg er blevet spurgt, om jeg ville være med et par gange, men har haft travlt med arbejde. Jeg tror umiddelbart, jeg ville sige nej, hvis jeg blev spurgt igen,« til Metroxpress i 2016.

Jakob Weble ’Pivert’:

»Jeg blev bange for Pivert-rollen. Så jeg satsede. Sagde nej til ’Vild med dans’ og ’Hit med musikken’, nej til sæson syv af ’Klovn’ og nej til den anden ’Klovn’-film,« til Fyens.dk i 2017.

Bodil Jørgensen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Bodil Jørgensen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Bodil Jørgensen:

»Jeg har sagt nej til ’Vild med dans’, for jeg er så angst for, at jeg ikke kan finde ud af det med højre og venstre, når der står en overfor mig. Jeg aner ikke engang, hvor mine hofter sidder, hvis jeg bliver bedt om at bevæge dem,« til Her & Nu i 2017.

Lone Hertz:

»Jeg sendte en mail, hvor jeg skrev: 'Jeg må desværre takke nej',« til Ugebladet Søndag i 2016.

Lars Bom:

Se og Hør skrev i 2011, at Lars Bom havde sagt nej.

Rosalinde Mynster:

Ude og Hjemme skrev i 2015, at Rosalinde Mynster havde sagt nej.

Thomas Levin:

»Jeg synes, det virker til, at man skal bruge rigtig meget tid på det. Jeg er skuespiller. Ikke danser. Og derudover synes, jeg det er rarest, hvis offentligheden ser mig i noget, der handler om mit arbejde og ikke så meget andet,« til B.T. i 2010.

Rasmus Bjerg:

»Jeg havde ikke lyst til at være ham den sjove mand, der ikke kan danse og vrøvler hele tiden,« til Nordjyske i 2010.

Lotte Andersen:

»Sådan noget laver jeg ikke. Det er respektløst for publikum, der kommer ind og skal se en rolle, og så ser de Lotte Andersen, der lige har ført sig frem med lårsving på fjernsynet,« til Politiken i 2009.

Nikolaj Steen:

B.T. skrev i 2010, at Nikolaj Steen havde sagt nej.

Thure Lindhardt. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Thure Lindhardt. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Claire Ross-Brown:

»Jeg er ikke så meget til standarddans,« til Se og hør i 2012.

Thure Lindhardt:

B.T. skrev i 2010, at Thure Lindhardt havde sagt nej.

Gruppe 3: Komikerne

Anders Matthesen:

Jyllands Posten skrev i 2018: 'I næsten to årtier har Anders Matthesen insisteret på at værne om sit brand og takket nej til at medvirke i reklamer og tv-konkurrencer som ’Vild med dans’.

Jan Gintberg:

»Jeg er da altid frisk på at prøve noget nyt, men en ting lover jeg: Jeg stiller ikke op i ’Vild med dans’. Jeg er blevet spurgt flere gange, men det er ikke noget for mig,« til Ekstra Bladet i 2008.

Jonatan Spang:

»Det siger mig ikke rigtig noget,« til B.T. i 2006.

Lars Hjortshøj:

»Der er en kolossal begejstring for at se folk stille op til noget, de ikke kan. Jeg vil gerne være klovn, men bare ikke lige der,« til B.T. i 2019.

Casper Christensen:

Blev i 2009 spurgt af Remees onlinemagasin 'Remee and Friends', hvad der var hans værste frygt: 'At ende som deltager i 'Vild med dans''.

Jonatan Spang. Foto: Nikolai Linares Nikolai Linares Vis mere Jonatan Spang. Foto: Nikolai Linares Nikolai Linares

Gruppe 4: TV-værterne

(Scroll længere ned for at se hvilke sportsfolk og politikere, der har sagt nej)

Rasmus Tantholdt:

»Jeg skal passe på min troværdighed, for som journalist er det det vigtigste, jeg har. Derfor har jeg også sagt nej til ’Vild med dans’ fem gange,« til Euroman i 2018.

Peter Tanev:

»Jeg synes ellers, jeg har ret meget selvironi og er frisk på at kaste mig ud i det meste…men ikke lige ’Vild med dans’,« til Ekstra Bladet i 2012.

Jes Dorph:

»Dans er for folk, der ikke har råd til at stå i baren,« til Billed Bladet i 2007.

Jes Dorph. Foto: ERIK REFNER Vis mere Jes Dorph. Foto: ERIK REFNER

Michael Meyerheim:

»Jeg sagde nej til at være med. Jeg kan ikke danse og kunne slet ikke se mig selv i den situation,« til B.T. i 2006.

Jarl Friis-Mikkelsen:

B.T. skrev i 2010, at Jarl Friis-Mikkelsen havde sagt nej.

Jens Ringgaard:

»Jeg har absolut ikke noget imod at være kendt, så længe jeg er kendt for at være en god meteorolog. Hvis de ringer fra ’Vild med dans’, bliver det nok et nej tak, da jeg ikke har lyst til at være kendt som ’dansetrolden Jens’,« til Billed Bladet i 2013.

Gruppe 5: Sportsfolkene



Tidligere fodboldspiller Flemming Povlsen:

Stiften.dk skrev i 2016, at den tidligere EM-helt havde sagt nej.

Speedywaykører Nicki Pedersen:

»Jeg har sagt nej til ’Robinson’ og 'Kend dit hjem', eller hvad fanden det hedder. Jeg ville også sige nej til ’Vild med dans’. Jeg har ikke behov for at lege pauseklovn, og jeg ville heller ikke kunne gøre det hundrede procent, fordi det ligger i sæsonen,« til Ekstra Bladet i 2015.

Håndboldtræner Klavs Bruun Jørgensen:

»Hvis det nu er sådan, at jeg skal være kendt, skal det være på grund af håndbold og ikke en skid andet,« til Ekstra Bladet i 2015.

Tidligere svømmer Mette Jacobsen:

»Jeg har nok altid holdt mig lidt i baggrunden og har siden sagt nej til ’Vild med dans’ og en masse underholdningsprogrammer. Det har været et bevidst valg. Jeg har det fint med at være kendt for det, jeg synes, jeg gerne vil være kendt for. Det kan meget hurtigt blive privat, og det har jeg ikke behov for at dele med andre,« til Randers Amtsavis i 2015.

Mette Jacobsen. Foto: Emil Hougaard Vis mere Mette Jacobsen. Foto: Emil Hougaard

Badmintonspiller Mathias Boe:

»Vi vil gerne være anerkendte for det, som vi er gode til. Vi føler ikke, at vi har brug for sladderpressen eller realityprogrammerne,« til Ekstra Bladet i 2012.



Triatlet Rasmus Henning:

»Jeg overvejede det helt klart. Jeg synes, sådan nogle programmer er sjove. Men man må spørge sig selv, om det er det, man vil være kendt for. Jeg vil være ked af det, hvis folk kendte mig fra et danseprogram, og ikke fordi jeg har vundet noget stort i triatlon,« til DR i 2008.

Tidligere fodboldspiller Martin Jørgensen:

»Jeg kan ikke synge og ikke danse. Og jeg har takket nej til ’Vild med dans’ tre gange,« til Lokalavisen Aarhus i 2015.

Daværende håndboldtræner Ulrik Wilbek:

»Jeg takkede nej til ’Vild med dans’, da jeg ikke kan se mig selv på et dansegulvet,« til Billed Bladet i 2012.

Ulrik Wilbek. Foto: Henning Bagger Vis mere Ulrik Wilbek. Foto: Henning Bagger

Tidligere fodboldspiller Stig Tøfting:

»Jeg har derimod sagt nej til ’Vild med dans’ og ’Varm på is’. Jeg kan hverken danse eller stå på skøjter, men hvis det passer i min kalender og er go' lir, så er jeg klar,« til Se og Hør 2009.

Gruppe 6: Politikerne

Inger Støjberg:

»Jeg lover, at du ikke kommer til at se mig i ’Vild med dans’. Det ville være en katastrofe. Jeg er faktisk blevet spurgt, men jeg synes ikke, det passer sig, at jeg den ene dag står i en fancy balkjole og den næste dag skal tale om flygtninge eller terrorisme,« til Lemvig Folkeblad 2015

Margrethe Vestager:

»Når jeg deltager i noget offentligt, som ikke er strengt politisk, tænker jeg på, om det lægger noget til den politik, vi står for, og om det lægger noget til billedet af det parti, jeg er en del af,« fra bogen 'Hvid røg, sort tårn: Et portræt af Margrethe Vestager' fra 2013.

Dan Jørgensen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Dan Jørgensen. Foto: Søren Bidstrup

Dan Jørgensen:

»Jeg elsker at se showet, men jeg har altså takket nej. Jeg er seriøst dårlig til at danse,« til Her & Nu i 2016.

Naser Khader:

»Jeg er blevet spurgt og sagde, at jeg gerne ville overveje det positivt – jeg vil da gerne lære at danse og var langt i overvejelserne, men sagde nej, da jeg ikke kan få det til at hænge sammen med mit arbejde i USA. Også fordi der er så meget uro i Mellemøsten. Jeg har lovet at være med den dag, der bliver fred i Mellemøsten,« til Her & Nu i 2014.

Thyra Frank:

»Det var da sødt af TV 2 at spørge. Men jeg måtte sige nej. Min vægt, min kondition og min alder er imod mig,« til Ekstra Bladet i 2012.

Lene Espersen:

»Man kan ikke stå og tale om soldaterne i Afghanistan den ene dag og så danse samba på tv den næste. Jeg er faktisk blevet spurgt flere gange. Men det er ikke mig,« til B.T. i 2011.

Mogens Lykketoft:

»Jeg ville hellere springe ud fra Eiffeltårnet,« til Metroxpress i 2010.

Manu Sareen:

»Hvis jeg havde været medieliderlig, havde jeg sagt ja til at deltage i ’Vild med dans’. De spurgte mig to år i træk. ’Vild med dans’ har store konsekvenser. Så er du A-kendis. Så er det andre spilleregler. Så er det ikke sjovt længere. Det ved jeg fra mine venner, som er kendte,« til Euroman i 2016.

Helle Thorning-Schmidt:

»Man får mig aldrig at se i ’Vild med dans’. Det lover jeg. Jeg sætter en grænse for, hvad jeg vil deltage i. Man kan ikke det ene øjeblik stå i strutskørt og det næste blive taget alvorligt som politiker,« til Ekstra Bladet i 2009.

Hvilken politiker vil du helst se i 'Vild med dans'?

Gruppe 7: Resten

Influencer/tv-vært Rasmus Brohave:

»Jeg blev spurgt sidste år, og der sagde jeg nej. Jeg har simpelthen ikke 'balls' til det. Det tør jeg ikke. Hvis der er noget, jeg hader, så er det at synge og danse,« til Realityportalen 2018.

Mads ’Blærerøv’ Christensen:

»Jeg er nok blevet spurgt fem gange. Dem der danser, er dem der ikke har råd til at stå i baren. Hele min ide med at blive gift var, at jeg slap for at danse. Jeg danser ikke. 'Vild med dans' kræver også en enorm tidsinvestering. Jeg regner med, at alle deltagerne er på førtidspension. Ellers håber jeg, at deltagerne bliver kompenseret for at tage ni uger fri. Jeg går fra hus og hjem, hvis jeg ikke tjener mine penge i ni uger. Men min kone hader mig for det, for hun ville elske, jeg kunne danse. Og jeg har stor respekt for en mand, der kan danse. Jeg er sikker på, der er masser af fisse i at kunne danse,« til B.T. 2019.

Journalist Karen Thisted:

»Først syntes jeg, det lød så sjovt, at jeg var lige ved at sige ja. Jeg var så overrasket over, at de ville have en 67-årig folkepensionist med. Jeg talte med en nærtstående, der påpegede, at min rolle ikke ville være som den yndige pige, som jeg selv troede. Min ven mente, jeg ville få rollen som Grethe Sønck, der i ’Gæt og grimasser’ altid kravlede rundt på gulvet,« til Ekstra Bladet i 2013.

Christian Stadil:

B.T. skrev i 2012, at Hummel-ejeren havde sagt nej.

Christian Stadil. Foto: Henning Bagger Vis mere Christian Stadil. Foto: Henning Bagger

Jetsetter Rigmor Zobel:

»Jeg kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen økonomisk med at skulle bruge tre måneder på det,« til B.T. i 2011.

Ole Henriksen:

Se og Hør skrev i 2010, at cremekongen havde sagt nej.

Grevinde Alexandra:

Metroxpress skrev i 2010, at grevinde Alexandra havde sagt nej.

Bubber:

»Jeg ville sige nej, hvis jeg blev spurgt,« til Ekstra Bladet i 2012.

Grevinde Alexandra. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Grevinde Alexandra. Foto: Bax Lindhardt



Sidney Lee:

»Jeg tænkte over det, men besluttede mig for at sige nej. Jeg kan simpelthen ikke danse. Jeg danser som Robocop,« til MSN Starlounge i 2009.

Kok Nikolaj Kirk:

»Hvad gavner det os, at jeg klovner rundt og danser? Det hjælper ikke mit håndværk, det hjælper ikke min mad, det hjælper ikke noget som helst,« til Fyens.dk i 2017

Anders Hemmingsen:

Siger til B.T., at han har sagt nej.

OBS: Listen er lavet ud fra hvilke kendte danskere, der igennem tiden har udtalt sig om 'Vild med dans'. Der kan sagtens være mange flere, som har sagt nej igennem tiden.