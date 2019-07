Skuespiller Renée Zellweger spiller den ikoniske sangerinde og skuespiller Judy Garland i den kommende film om stjernens liv.

Nu er en spritny trailer for filmen landet, og her kan man se et glimt af den 50-årige skuespillers forvandling.

I filmen følger vi Judy Garland i de sene 1960’ere, kort før sangerindens død, og således godt 30 år efter hendes gennembrudsrolle i den ikoniske ‘The Wizard of Oz’.

Den nye trailer viser, hvordan Judy Garland må efterlade sine børn i USA for at tage en række jobs i London grundet økonomiske problemer i slutningen af sin karriere.

I traileren ser vi også, hvordan Renée Zellweger til rollen som Garland er gjort både mørkhåret, korthåret og ser forholdsvis slidt ud i rollen som den ikoniske kunstner.

Filmen er baseret på musicalen ‘End of the Rainbow’ (opkaldt efter Judy Garlands kæmpehit ‘Somewhere over the rainbow’), og viser netop Garlands sidste tid før hendes alt for tidlige død i 1969. Sangerinden døde af en overdosis, der dog angiveligt ikke var meningen, og hun blev blot 47 år gammel.

‘Judy’ har premiere i danske biografer til oktober og i de amerikanske til september, men allerede nu er Oscar-spekulationerne i gang.

Renée Zellweger vandt tilbage i 2004 en Oscar-statuette for sin birolle i filmen ‘Cold Mountain’ og har tidligere også været nomineret for sin rolle i både ‘Chicago’ og ‘Bridget Jones’ Dagbog’.

Men rollen som Judy Garland i den kommende biopic har allerede fået flere internationale medier til at spekulere i den 50-årige skuespillers chancer

The Independent kalder eksempelvis traileren til filmen for ‘den fineste udgave af Zellweger, vi har set i mange år’.

Oscar-akademiet er da traditionelt set også glad for at give priser til skuespillere, der forvandler sig til ikoniske personer.

Senest høstede skuespiller Rami Malek i år prisen for bedste mandlige hovedrolle for sit portræt af den afdøde Queen-frontfigur Freddy Mercury.