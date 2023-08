TV3 har netop løftet sløret for deltagerne i efterårets udgave af 'Robinson Ekspeditionen', og her er et velkendt ansigt i blandt.

Den tidligere Superliga-profil, Martin Albrechtsen, der mellem 2001 og 2006 fik fire landskampe, er nemlig med på holdet, der skal piskes igennem 'Robinson'-vært Jakob Kjeldbjergs prøvelser i Malaysia.

Martin Albrechtsen i 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Sille Serup Vis mere Martin Albrechtsen i 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Sille Serup

Martin Albrechtsen, der i dag er 43 år nåede i sin karriere blandt andet at spille for klubber som AB, Brøndby IF, FCK, ligesom det også blev til udlandsophold i England.

Martin Albrechtsen er ikke den første tidligere professionelle fodboldspiller, der prøver lykken i TV3s realityprogram.

DONG CUP kvartfinale Brøndby FCK på Brøndby Stadion onsdag d. 09.04.2003. Brøndbys Mads Jørgensen og FCK ´s Martin Albrechtsen. (th). Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere DONG CUP kvartfinale Brøndby FCK på Brøndby Stadion onsdag d. 09.04.2003. Brøndbys Mads Jørgensen og FCK ´s Martin Albrechtsen. (th). Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

I 2021 fik tidligere Silkeborg IF-profil Martin Svensson en 12. plads, og helt tilbage i 2006 endte den tidligere FCK-spiller Diego Tur med at vinde det hele.

Den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen' har premiere den 4. september.