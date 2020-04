'Tiger King'-stjernen John Finlay har både fået nye tænder og et helt nyt liv, siden han forlod tigerkongen Joe Exotic.

Han er glad i sit nye ægteskab og ditto job langt væk fra tiger-branchen, som ellers har beskæftiget ham nærmest hele hans liv.

Kun én ting - en detalje i Netflix-dokumentaren 'Tiger KIng' - kan gøre ham en kende irriteret.

Den voldsomt hypede dokumentar, som lige nu tager verden med storm, følger USAs 'konger' af landets overraskende mange private tigerreservater.

Joe 'Exotic' Maldonado-Passage fra Netflix-serien 'Tiger King'. Foto: Netflix Vis mere Joe 'Exotic' Maldonado-Passage fra Netflix-serien 'Tiger King'. Foto: Netflix

Hovedpersonen er den både flamboyante og skydegale Joe Exotic fra Oklahoma, der elsker unge mænd, lige så meget som han hader ærkerivalen Carole Baskin, der driver det konkurrerende 'Big Cats Rescue'.

En af disse unge mænd er John Finlay, der som 22-årig får job i Joe Exotics tiger-park og senere indgår i et ægteskab med både ham og den midaldrende tigerkonges anden mandlige elsker, den 19-årige Travis Maldonado.

(Joe Exotic, der foruden at drive en dyrepark producerede countrymusik, har blandt andet indspillet en musikvideo til sangen 'My first love', om og med John Finaly. Se den herunder.)

Dokumentaren mere end insinuerer, at den ellers heteroseksuelle John Finlay lader sig forføre af Joe Exotic løfte om uanede mængder metamfetamin.

Og ved at lade tigerkongen fortælle hvordan pågældende narkotika får tænder til at rådne og falde ud, mens der zoomes ind på John Finlays tandløse smil, lader man seerne forstå, at det er et voldsomt forbrug af metamfetamin, der er årsagen til, at John Finlay kun har højst et par tænder i munden.

Men det er ikke rigtigt, fortæller John Finaly, der over for TMZ hævder, at det er et genetisk problem som indtraf allerede inden, han havde et forbrug af metamfetamin, og at han i øvrigt ikke har rørt stoffer i seks år.

Han har siden fået en fuld tandprotese, som han faktisk havde, mens filmholdet lavede de sidste optagelser til Netflix-dokumentaren, fortæller han. Optagelserne blev dog aldrig brugt.

Desuden har han fået dækket en stor tatovering på sit underliv med teksten 'Privately owned by John Exotix' (Joe Exotics private ejendel, red.).

John Finlay. Foto: Netflix Vis mere John Finlay. Foto: Netflix

Han har dog fortsat mere end 50 tatoveringer af blandt andet sine forældre, portrætter af dyr, han har opfostret og navne på andre dyr i hans liv, fortæller han på Facebook.

Og nu vi er ved tatoveringer, så har flere på de sociale medier undret sig over, at i samtlige John Finlays interview i 'Tiger KIng' sidder han i bar overkrop.

Men det, fortæller dokumentarens skabere til Los Angeles Times, bad han selv om.

»Jeg tror, han var ret stolt af sine tatoveringer. Det er en stor ting i den kultur,« siger instruktør Rebecca Chaiklin.

John Finlay lever i dag i et heteroseksuelt ægteskab med Stormey Sander.

Sammen driver de Facebook-siden 'The truth about John Finlay', hvor han deler sin egen side af historien.

'Jeg er lykkeligere, end jeg nogensinde håbede at være,' skriver han på Facebook om livet med sin store kærlighed.

Han arbejder som svejser, men hans hjerte banker fortsat for dyr. Passionen for tigre er dog skiftet ud med en for aligatorer