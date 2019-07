En velkendt reality-babe er nu gravid i tredje trimester, og maven er bestemt begyndt at vokse.

Den står for alvor på sol og sommer rundt om i landet i disse dage, og ligesom mange andre udnytter Jessica Priscilla fra ’Mig og min mor’ lejligheden til at hoppe i badetøjet – hendes badedragt bærer dog tydeligt præg af, at der nu er kommet en fin babybule.

Tilbage i april afslørede hun overfor Realityportalen, at hun var blevet gravid og skulle have sit første barn senere på året.

– Vi skal være forældre til oktober, vi fandt ud af det i sidste måned, og jeg græd af glæde, og Nicklas var også rigtig glad, lød det fra Jessica Priscilla dengang.

Siden er det kommet frem, at hun og hendes forlovede venter sig en lille søn.

Afsløringen af barnets køn kom dog frem på anderledes, men festlig måde, da det kun var Mor Jette, der fik sit kommende barnebarns køn at vide – og hun fik æren af at afsløre kønnet til en ’gender reveal’-familiefest med Jessica og hendes forlovede samt begges familier. Her havde hun arrangeret en gave til Jessica og Nicklas, hvori der lå et sæt tøj og et kort sammen med scanningsbilledet, så de kunne se, hvilket køn deres barn har.

Nu er Jessica Priscilla 28+2 uger inde i sin graviditet med termin den 15. oktober, og heldigvis går det hele godt:

– Det går super fint. Det er meget få gener jeg har og har haft. Jeg har haft humørsvingninger, men det er aftaget indtil videre. Ellers var det kun helt i starten, at jeg havde meget ondt i hele kroppen. Nu er de ting dog væk, men jeg er begyndt at få ondt i lænden og i inderlårene. Men det kommer og går, fortæller hun til Realityportalen.dk og tilføjer, at de endnu ikke har fundet ud af, hvad sønnen skal hedde.

Se den fine babybule i badedragten herunder.

Jessica Priscilla er nu 28+2 uger inde i sin graviditet. Privatfoto. Vis mere Jessica Priscilla er nu 28+2 uger inde i sin graviditet. Privatfoto.

