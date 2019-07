Ændret kost og mere motion får kiloene til at rasle af 'Mig og min mor'-Janes krop.

Igennem en længere periode har Jane Christensen, som er mor til paradisoen Pernille Nygaard, været enormt udfordret på fysikken.

Den 47-årige ’Mig og min mor-deltager måtte lade sig indlægge sidste år, da det viste sig, at hun havde fået en diskusprolaps i lænden.

Under indlæggelsen tog hun en del kilo på, og da det stod allerværst til, spiste hun 16 smertestillende piller om dagen, for smerterne var ikke til at bære. Men nu ser det ud til, at Jane er kommet tappert igennem det hårde kapitel – hun er blevet fri for smertestillende, og der er kommet overskud til at koncentrere sig om kroppen, som lige nu er i vild forvandling.

»En dag kom jeg til at se mig selv i spejlet, og jeg tænkte bare: “Ved du hvad, mine børn skal have deres mor resten af livet”. Jeg tænkte bare, at NU stopper jeg med at spise usundt mad. Jeg har simpelthen lavet hele min kost om,« siger Jane, der på blot otte uger har tabt sig 16 kilo og 21 centimeter.

»Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg har så meget energi, og jeg har ikke så ondt i min ryg, som jeg før havde.«

Følger kostplan – også på ferien

Mor-Jane lægger ikke skjul på, at den helt store motivation er hendes børn, som hun også træner med. Til hverdag træner hun flittigt i Fitness World hjemme i Frederikshavn, men selvom hun lige nu tilbringer sommerferien på Asaa Camping i Nordjylland, så går hun ikke ned på træning.

Her svømmer hun flere baner i swimmingpoolen, træner med medbragte håndvægte og lægger også vejen forbi Sæbys Fitness World.

Men udover cardio og styrketræning, så har Jane også ændret sin kost drastisk.

»Nu ligger jeg på camping, og det har jeg gjort i fem år, og jeg elsker det. Det er forbundet med meget hygge, for eksempel et par øl. Men det er helt slut, jeg drikker ingen alkohol.«

»Førhen drak jeg meget sodavand, og det drikker jeg jo ikke mere. Jeg spiste også meget god flødesovs og sådan nogle ting, men det spiser jeg heller ikke mere. Ligesom hvidt brød, der kunne jeg spise et halvt franskbrød om morgenen, og nu spiser jeg det slet ikke,« fortæller hun og forklarer, at hun har lavet sin egen kostplan, hvor hun følger reglen ’forbrænd mere end du indtager’.

Mit mål er …

Selvom Jane allerede har tabt en hel del kilo, så er hun ’kun’ halvvejs, for hun mangler at tabe 19 kilo endnu, før hun har nået sin drømmevægt.

Målet er at kunne hoppe i en smuk kjole på sin kobberbryllupsdag i januar og være tilfreds med det, hun ser i spejlet.

Jane vil dog ikke afsløre sin vægt, før hun når sit mål – ikke engang hendes børn kender til den, men en ting er sikkert – de er enormt stolte over hendes indsats. Det fortæller Pernille Nygaard til Realityportalen, og Mor-Jane er heller ikke i tvivl om, at de støtter hende fuldt ud.

»Mine børn er så glade og stolte på mine vegne. De ældste piger belønner mig med et nyt stykke tøj pr. fem kilo, jeg taber. Men min søn siger, det er kedeligt at komme hjem til mig på weekend fra efterskole, fordi der aldrig er noget lækkert i mine skabe mere. Han synes, det er træls, at jeg er på kur,« siger Jane med et grin.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.