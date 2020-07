Michelle Kristensen ved, hvad hun taler om, når hun guider deltagerne i DR-programmet 'Fede forhold'. Hun har nemlig selv prøvet lidt af hvert på egen krop.

Michelle Kristensen er ny sundhedsekspert på sæson 2 af DR-programmet ‘Fede forhold’.

Michelle har selv kæmpet med overvægt, men hun har også kæmpet med det modsatte, og alle hende slankekure og perioder med overspisning har gjort, at hun er den bedste udgave af sig selv i dag og har et job, som hun elsker.

I et opslag på Instagram fortæller Michelle ærligt, hvordan og hvorfor hendes egen vægt har gennemgået en rutchebanetur.

'Det har til tider været noget af en mundfuld, og min krop har skulle stå imod en del. 100 vis af slankekure, som startede som 8-årig efter en sundhedsplejerske pointerede, at jeg skulle tabe mig. Flere år med overspisning, et par år med sultekure, mange år, hvor jeg havde opfattelsen af, at min krop var helt forkert, og hvor jeg svinede den til.'

'År med skam, hver gang jeg tog en bid af et stykke kage, fordi folk kiggede på mig, som var det den største synd (som så gjorde, at jeg indtog det i smug i stedet) eller blev hjemme fra diverse fester, fordi jeg enten ikke kunne genkende den krop, jeg havde, eller skulle møg tidlig op og træne dagen efter,' skriver Michelle som indledning til et længere Instagram opslag, hvor hun også viser før- og efterbilleder af sin krops forandring gennem tiden.

Og selvom Michelle har udsat sin krop for meget, så er hun glad for alt, hvad hendes krop har lært hende.

'Jeg har vejet meget mere, end jeg gør i dag. Jeg har også vejet meget mindre, end jeg gør i dag. Jeg er blevet drillet med at være tyk. De første år som ekspert på Go’Morgen DK blev jeg hængt ud i et større personlig træner forum, hvor de ikke kunne forstå, hvordan jeg kunne få så meget succes, når jeg var overvægtig. Hvilket jeg ikke var. Men så gik jeg på endnu en sindssyg slankekur, fordi jeg kortvarigt troede på dem,' skriver Michelle, der ser alle årene som hårde lærepenge, der har været det hele værd.

'Fordi jeg ellers ikke ville have det job, som jeg har i dag, og som jeg elsker. I dag har jeg endelig fundet en ro. Jeg har lært, at jeg først skal sætte iltmasken på mig selv før alle andre, og hvordan og hvornår jeg har det bedst med mig selv, min krop og min livsstil. Jeg ser det ikke længere som en straf at spise grøntsager. Nu elsker jeg dem, og samtidig har jeg fundet ud af, hvor meget det betyder for mig, at jeg kan feste, drikke mig fuld og nyde kage uden at skulle skjule det eller have behov for at spise 10 stykker.'

Følg Michelle hver mandag kl. 20.30 i programmet ‘Fede forhold’, hvor hun hjælper overvægtige par ned i vægt i et syv måneder langt eksperiment.

Se før- og efterbilleder af Michelle Kristensen herunder:

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.