X Factor har fart over feltet i år, og blot 48 timer efter, at sæsonens første afsnit løb over skærmen, kan danskerne sætte sig godt til rette i deres sofa igen.

Fredag aften klokken 20.00 bliver andet afsnit nemlig sendt på TV 2.

Her får vi blandt andet stiftet bekendtskab med den blot 15 år gamle Mathilde Caffey, og hende kan du se (og høre) en lille smagsprøve af i artiklen øverst oppe.

Det kan dog på forhånd afsløres, at den unge sangerinde kaster sig ud i den udfordrende sang 'Crazy' af Gnarls Barkley, og at hun umiddelbart formår at imponere alle tre dommere.

De tre X Factor-dommere, Blachman, Oh Land og Ankerstjerne. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere De tre X Factor-dommere, Blachman, Oh Land og Ankerstjerne. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

I hvert fald kan man se Thomas Blachman nikke anerkendende, mens Oh Land har svært ved at holde smilet væk.

Derudover kigger Ankerland imponeret på sine to meddommere.

Udover genvalget af de tre dommere, er der igen i år også blevet plads til Sofie Linde som vært.

Det er den 13. udgave af programmet, der indtil 2018 blev sendt på DR. Det er dermed andet år i træk, at det bliver vist på TV 2.