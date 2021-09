En politisk diskussion mellem 'Gift ved første blik'-parret Michael og Pernille, hvor bølgerne går højt, og politiker Pernille Vermund kaldes racist, er i 11. time blevet klippet ud af det kommende program.

»Jeg kan godt forstå, hvis man som producent tænker, at udtalelsen er inkriminerende - – og det er jo DRs ansvar, hvis de viderebringer det,« udtaler formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, ovenpå beslutningen.

Selv har DR endnu ikke ønsket at fortælle om begrundelsen for at fjerne scenen, men B.T. arbejder på en forklaring.

B.T. har set scenen, hvor 36-årige Michael Lundberg og hans hustru, 28-årige Pernille Lundsgaard, ligger på en seng og diskuterer politik. I tidligere afsnit har parret ikke lagt skjul på, at de står i hver deres ende af det politiske spektrum, men først i det kommende femte afsnit af DR-serien udvikler uenighederne sig til en reel diskussion.

36-årige Michael Lundberg og 28-årige Pernille Lundsgaard. Foto: Snowman Productions Vis mere 36-årige Michael Lundberg og 28-årige Pernille Lundsgaard. Foto: Snowman Productions

»Vi snakker lige politik. Michael sagde lige, at Pernille Vermund var racistisk. Sådan noget rammer mig. Jeg føler ikke man kan sige, et andet menneske er racist. Jeg har faktisk givet dem en vælgererklæring i tidernes morgen, da de valgte at stille op, fordi jeg syntes, de var et frisk pust. Jeg kan ikke se nogle racistiske udtalelser overhovedet i det,« siger Pernille Lundsgaard i den nu fjernede scene.

Hun synes, at man skal passe på, inden man slynger så grove anklager afsted og forsøger nu at få sin mand til at forklare, hvorfor han mener, at Pernille Vermund er racist.

»Fordi hun er så ekskluderende. Fordi der skal så meget til, før hun synes, det er okay, at man kan være dansker,« svarer han.

DR udsender ugentligt aftenens program til de danske medier, så de kan anmelde og forberede interviews, inden programmets sendes torsdag aften. Derfor havde B.T. onsdag mulighed for at tage kontakt til Pernille Vermund for at høre, hvordan hun havde det med, at hendes person var så varm en kartoffel i tv-ægteskabet:

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund. Foto: Martin Sylvest

»Når man stikker snuden frem, så er der folk, der synes, at man er fantastisk, og nogen der synes, at man er helt forfærdelig. Hvis ikke folk har holdninger til en, har man oftest heller ikke nok opbakning eller synlighed. Det er et vilkår, uanset om du hedder Mette Frederiksen eller Pernille Vermund,« fortalte Pernille Vermund i den forbindelse.

Men få timer efter, at B.T. har henvendt sig til både Pernille Vermund og DR, udsender tv-stationen en pressemeddelelse om, at man havde valgt at klippe det kommende afsnit om for at fjerne en scene, der 'drejer sig om en debat, som parret Pernille og Michael har omkring politik'.

»Det er beklageligt, og det skulle være rettet fra starten – men det sker af og til, at der er rettelser og at der foretages redaktionelle beslutninger lige op til sendetidspunktet. Rettelserne er ved at blive foretaget nu, og vi ser frem til at dele endnu et afsnit Gift ved første blik med seerne i aften,« uddyber Anne Garlichs, programchef på DR1, torsdag morgen i en mail til B.T.

Hovedpersonen for diskussionen – Pernille Vermund selv – er godt tilfreds med beslutningen. Hun er ikke i tvivl om, at det er 'grænseoverskridende at kalde andre mennesker for racister’.

Er du enig med DR i, at scenen skulle klippes ud?

»Det er ubehageligt, at man bliver kaldt grimme ting, hvis man forsøger at gøre noget ved udlændingepolitikken.«

Politikeren mener ikke, der er sammenhæng mellem at føre en stram udlændingepolitik og at være racist:

»Uanset hvor udlændinge kommer fra, skal man kunne tale om de konsekvenser, der er ved indvandring,« siger hun og fastslår, at det ikke gør hende til racist:

»Jeg har gode venner, der har mellemøstlig baggrund og jeg har venner, der er muslimer. Jeg er ikke racist. Ligesom det ikke er racistisk at sige, at folk, der kommer hertil landet skal overholde lovgivningen og forsørge sig selv. Det er et helt rimeligt krav at stille,« siger hun.