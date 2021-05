Scarlett Johansson går nu til angreb på udenlandske filmjournalister.

Den 36-årige amerikanske skuespiller langer i filmbladet Variety ud efter organisationen Hollywood Foreign Press (HFPA), der siden 1943 har repræsenteret journalister fra udenlandske medier, som dækker filmbranchen i USA.

Scarlett Johansson, der filmdebuterede som 9-årig tilbage i 1994 og fik sit store gennembrud i 2003 i filmen 'Lost in Translation', udtaler til Variety, at hun på grund af sexisme i de senere år har undgået organisationens pressemøder.

»Før i tiden har jeg som skuespiller fået sexistiske spørgsmål og bemærkninger fra bestemte HFPA-medlemmer, der var på grænsen til sexchikane. Netop derfor har jeg i mange år nægtet at deltage i deres pressekonferencer,« lyder det fra Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson. Foto: Robyn Beck

Hun mener, at organisationen blandt andet blev legitimeret af folk som den voldtægtsdømte filmproducer Harvey Weinstein i jagten på opnå anerkendelse, og hun opfordrer nu til, at man gør noget ved problemet.

»Medmindre der sker fundamentale forandringer i organisationen, er det på tide at tage afstand fra HFPA og fokusere på vigtigheden af sammenhold i vores fagforeninger og filmbranchen i det hele taget.«

Og Scarlett Johansson står ikke alene.

Hollywood Foreign Press står bag awardshowet Golden Globe, og i forbindelse med årets prisuddeling den 1. marts blev de beskyldt for korruption og kritiseret for ikke at have nogen sorte medlemmer.

Ifølge Variety har Netflix, Amazon og Warner Media for nylig meldt ud, at hvis der ikke kommer styr på organisationen, vil de stoppe samarbejdet.

Der er endnu ikke kommet et modsvar fra Hollywood Foreign Press til Scarlett Johanssons kritik, men i fredags offentliggjorde de på deres hjemmeside, at de er i gang med at skabe forandringer. Blandt andet vil de øge antallet af medlemmer med 50 procent over de næste atten måneder.

Dog har Hollywood Foreign Press lige været igennem en anden møgsag, da det i april kom frem at deres tidligere formand Phil Berk i en mail til andre medlemmer havde kaldt Black Lives Matter for en 'hadbevægelse'. Han blev efterfølgende smidt ud af organisationen.