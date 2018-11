I efteråret var det pludselig Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald, der bød velkommen til 15. sæson af Vild med dans.

Det var samtidig en af de første gange på verdensplan, at to kvinder stod i spidsen for dansekonkurrencen, som både Australien, USA og en lang række europæiske lande har deres egen version af.

Derfor var det lidt af et sats at skifte den mangeårige vært Claus Elming ud med den tidligere Vild med Dans-værtinde Christiane Schaumburg-Müller, men spørger man underholdningsredaktør for TV 2, Thomas Strøbech, så endte satset lykkeligt.

»Årets sæson har været en kæmpe succes. Der blev grinet mere end nogensinde, og der var højt til loftet. Det var uforudsigeligt, sjovt og spontant. Og det skyldtes i høj grad de to værtinder,« siger han til B.T.

Værterne Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller efter årets finale. Foto: Martin Sylvest Vis mere Værterne Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller efter årets finale. Foto: Martin Sylvest

Både 36-årige Christiane Schaumburg-Müller og 34-årige Sarah Grünewald er garvede tv-værter, der nemt kunne have båret showet på egen hånd hver for sig, men Thomas Strøbech var aldrig betænkelig ved at sætte to så store tv-personligheder til at dele det samme spotlys.

»De er virkelig forskellige, men de får det bedste frem i hinanden, og det smitter af på hele programmet.«

Konfettien fra fredagens finale, hvor skuespiller Simon Stenspil og danser Asta Björk Ivarsdottir​ kunne løfte trofæet, er kun lige akkurat blevet fejet op, og der er derfor lang tid til, der skal sættes underskrifter på kontrakterne til næste sæson.

»Men det er klart vores plan at have dem som værter igen næste år, og jeg fornemmer også, at de ville være begejstrede for at fortsætte,« siger Thomas Strøbech.

Hvilke værter har været bedst?

Sarah Grünewald har været vært på Vild med Dans siden 2013, mens Christiane Schaumburg-Müller styrede løjerne i tre sæsoner fra 2010, indtil hun forlod programmet, fordi hun ikke måtte lave andre kommercielle aftaler, mens hun var på kontrakt med TV 2. Begge værtinder havde Claus Elming som medvært.

På Instagram har Sarah Grünewald skrevet en hyldest til sin nye kvindelige medvært:

'Jeg anede ikke, hvad dit og mit makkerskab kunne i sommer, da jeg fik den store nyhed. Jeg var nervøs for forandringen og anede ikke, hvad vi kunne sammen,' skriver hun til et billede af de to værtinder på slap line i gallaskrud.

'Jeg var ved at dø af skræk og tænkte: 'Lad det nu, for programmets skyld, for helvede gå godt!',' fortsætter hun, inden hun takker Christiane Schaumburg-Müller for at gå ind og tage ejerskab med det samme:

Vis dette opslag på Instagram Jeg bliver af hele mig hjerte nød til at takke en masse mennesker nu hvor jeg sidder her i Horsens og hvor det altså er sidste aften af Vild med Dans 2018. Først og fremmest og i denne update, vil jeg starte med dig @christianesm Jeg anede ikke hvad dit og mit makkerskab kunne i sommer da jeg fik den store nyhed. Jeg var nervøs for forandringen, og anede ikke hvad vi kunne sammen. Det er d.7 sep. Nu laver vi en vild premiere. “I er på om 10 sek.” - Jeg var ved at dø af skræk, og tænkte, lad det nu, for programmets skyld, for helvede gå godt! Og her gik du så ind, som du er, og tog, med det samme, ejerskab som jeg ikke havde kunne håbe på. Du ownede det fra start og jeg ved ikke hvorfor eller om det er forkert at sige, men jeg var og er, pisse stolt af dig! Tak for den vildeste start i et nyt makkerskab! Tak for den sejeste sæson i dit selskab. Tak fordi du er så engageret, kærlig og så dejlig at tale med både når det går godt, og når mine egne stilletter mentalt har gnavet! Du er røv sej, og jeg har nydt hver en fredag med dig! TAK for dansen dejlige dame @vildmeddans #vmd #wedidit Henrik Adamsen Kjoler fra @jesperhovring Et opslag delt af Sarah Grünewald (@sarahgrunewaldcph) den 23. Nov, 2018 kl. 3.44 PST

'Tak for den vildeste start i et nyt makkerskab! Tak for den sejeste sæson i dit selskab. Tak fordi du er så engageret, kærlig og så dejlig at tale med, både når det går godt, og når mine egne stilletter mentalt har gnavet! Du er røvsej, og jeg har nydt hver en fredag med dig! TAK for dansen, dejlige dame.'