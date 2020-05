Sarah Louise Christiansen kan ikke få smilet fra sine læber, og det er der en god grund til.

I midten af marts kunne den tidligere ‘Forsidefruer’-babe Sarah Louise Christiansen bekræfte overfor Realityportalen, at hun igen var single og derfor ikke længere dannede par med den succesfulde erhvervsmand fra Odense Jacques Devantier Møller, der tidligere har deltaget i ‘Kræsne købere’ og ‘Liebhaverne’.

Dengang sagde Sarah Louise til Realityportalen: »Vedrørende Jacques og jeg er det korrekt, at vi ikke længere er kærester. Jacques er en skøn fyr, vi levede bare forskellige liv.«

I sidste uge fik Sarah Louise afsløret i en story på Instagram, at der er en ny mand inde i billedet, og i dag har hun på Facebook sat ansigt og navn på sin nye kærlighed. Til Realityportalen bekræfter Sarah Louise, at hun er i et forhold med iværksætteren Anders Bjergegaard..

»Ja, det er korrekt. Jeg har ikke så meget andet at tilføje, end at vi er meget forelskede,« fortæller Sarah Louise.

Anders Bjergegaard, der er den nye mand i Sarah Louise liv, er ifølge sin profiltekst på Facebook serieiværksætter, far til tre, investor og CEO i tandlægekæden ‘Godt Smil’. De seks sammenbragte børn har dog ikke mødt hinanden endnu.

»Vi tager tingene i deres tempo,« fortæller Sarah Louise til Realityportalen.

