Den tidligere 'forsidefrue' Sarah Louise var i går under kniven, og kirurgen fik noget af et chok, da han åbner hende op.

Sarah Louise Christensen, der er alenemor til tre, fik i går en mere omfattende operation, hvor både hendes implantater blev udskiftet, mavemusklerne blev syet sammen, hendes ar for tre kejsersnit blev rettet, løs hud på maven blev fjernet, og en fedttransplantation fra hofterne blev fyldt i siden af ballerne.

Sarah Louise har postet hele forløbet på sin Instagram-story og fortæller efter operationen.

»Jeg er simpelthen i så godt humør. Det er gået så godt, og jeg har det fantastisk. Jeg var oppe og gå rundt en halv time efter operationen. Jeg er helt vildt frisk.«

Sarah Louise skulle blandt andet have syet sine mavemuskler sammen, da de efter tre børn ikke har trukket sig på plads af sig selv, og da denne operation skulle foretages, fik kirurger og sygeplejersker noget af et chok.

»De troede kun, at jeg havde tre centimeters forskel på mavemusklerne, og så viser det sig, at der er seks centimeters forskel,« fortæller Sarah Louise i en story og fortsætter:

»Der var bare ingenting i midten til at holde min indvolde på plads. Det giver også mening nu, at når jeg lå på siden, så føltes det som om, at det hele faldt ud.«

Ingen smerter

Sarah Louise havde forberedt sig på det værste, men hun er positiv overrasket over, hvordan hun har det efter operationen.

»Jeg har mærkeligt nok ondt i mine hæle. Jeg har ikke ondt i maven, jeg har ikke ondt i brysterne. Jeg kan løfte armen. Og så har jeg ondt, når jeg tisser, og det er jo fordi, jeg har haft kateter oppe,« fortæller Sarah Louise i en story.

Sarah Louise er dog spændt på, hvordan hun har det i dag, da hun har fået fortalt, at narkosen først er helt ude af kroppen i dag, og at hun derfor kan forvente noget mere smerte i kroppen, når hun i dag vågner.

Artiklen er bragt i samarbejde med realityportalen.dk: