Hvis du så premieren på 'Vild med dans' fredag, så bemærkede du måske, at Sarah Grünewald så anderledes ud end normalt.

»Jeg synes selv, det ligner en paryk,« lyder det med vanlig selvironi fra den 38-årige tv-vært, da B.T. møder hende efter programmet.

Sarah Grünewalds frisure har nemlig fået en - ifølge hende selv; lidt for stor og lidt for sen - makeover forud for fredagens sæsonstart.

»Der er sket det, at jeg simpelthen har farvet mit hår i går,« fortæller Sarah Grünewald med et grin.

'Vild med dans'-værterne Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen til premieren på 'Vild med dans 2022'. Foto: Martin Sylvest

»Det er sådan noget, man burde gøre et par uger før en premiere. Men det ligner mig rigtig meget ikke at få det gjort, og så lige gøre det fem minutter i premieretid!«

Og det er ikke kun den sene hårfarvning, der er blevet lavet om på frisuren.

»Så blev det også lige klippet i dag, og det er bare sådan hår er, altså nyfarvet og nyklippet hår, det ligner bare hurtigt noget, man har købt og sat på. Så sådan er det, men altså, vi arbejder med det,« forklarer tv-værten med et grin.

Så selvom hun »elsker parykker« og også tidligere har båret én sådan i 'Vild med dans'-regi, så var det altså ikke meningen, man skulle tro det denne her gang.