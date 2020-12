Sarah Grünewald kan ånde lettet op efter et besøg hos lægen.

Hun har nemlig hverken fået corona eller halsbetændelse. Det var ellers ikke et helt utænkeligt scenarie for få dage siden, da hun i løbet af ugen har haft knas på stemmebåndet. Ja, den var faktisk helt gal, da hun dukkede op til gallapremieren på den nye film 'Lille sommerfugl':

»Hold kæft, hvor er det åndssvagt det her. Der er intet galt. Jeg mister bare tit stemmen om vinteren. Sidste år mistede jeg også stemmen i december. Min mor gør det også, så det ligger lidt til familien. Vi snakker for meget. Det er et lidt uheldigt tidspunkt,« sagde hun med en hæs stemme.

Derfor opstod derfor også spekulationer om hvorvidt hun ville blive klar til at hoppe i kjolen til lørdagens udgave af 'Vild med dans', hvor hun udgør den ene halvdel af værtsduoen med Christiane Schaumburg-Müller.

Men hun er altså klar igen, og derfor er hun tilbage på skærmen lørdag aften. Det skriver hun på sin Instagram:

»Jeg springer dog i stiletterne igen, vi ses nemlig kl. 20.35 på TV 2 i aften til Vild med dans!«

Hun var til lægen fredag eftermiddag, og i en story på Instagram uddybede hun med ordene:

»Nå, ingen corona, ingen halsbetændelse. Ikke noget. En stemme der er på vej tilbage, det er virkelig dejligt. Jeg var lige hos lægen, og jeg har bare en god gammeldags forkølelse, tror jeg. Nu skal jeg hjem og pleje mig selv og have en masse ingefær, hvidløg, chili og alt det gode gamle, og så skal jeg putte mig og se en eller anden god serie.«

Der er blot fem par tilbage i 'Vild med dans'.