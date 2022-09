Lyt til artiklen

Sarah Grünewald kan ånde lettet op.

Lige siden Christiane Schaumburg-Müller i januar stoppede som vært på 'Vild med dans', er der blevet spekuleret i, hvem der blev hendes afløser - altså Sarah Grünewalds nye medvært.

Som månederne gik, pressede spørgsmålet sig mere og mere på, og Sarah Grünewald - der heller ikke vidste, hvem TV 2 ville vælge - syntes, det var svært ikke at kunne svare, når folk spurgte.

»Hele sommeren blev jeg spurgt, 'hvem er den nye vært', og folk troede, jeg løj, når jeg sagde, at jeg ikke vidste det. Men det gjorde jeg jo ikke,« fortæller Sarah Grünewald og tilføjer, at hun først vidste, at man havde valgt komiker Martin Johannes Larsen i slutningen af juli.

»Jeg fik det at vide cirka en uge før Smukfest, og det var så rart at kunne gå rundt på festivalen og endelig kunne sige, at jeg vidste, hvem det var,« smiler hun.

Og Sarah Grünewald er ikke overraskende glad for sine nye medvært.

Hun fortæller, at de havde en længere castingproces på produktionsselskabet Mastiff, der laver 'Vild med dans', og da Martin Johannes Larsen kom ind ad døren en morgen, kunne de ikke få ham ud af hovedet igen.

»Han var vanvittig naturlig, meget lidt værtsagtig og syntes bare det var hyggeligt at være der på trods af nerver. Han havde bare sig selv med i det og var nysgerrig på det hele,« fortæller Sarah Grünewald og tilføjer:

'Vild med dans'-værter igennem tiden: Andrea Elisabeth Rudolph: 2005 og 2007-2009 Peter Hansen: 2005 Claus Elming: 2006-2017 Christine Lorentzen: 2006 Christiane Schaumburg-Müller: 2010-2012 og 2018-2021 Sarah Grünewald: 2013-? Martin Johannes Larsen: 2022-?

»Det var rigtig rart at mærke en, der havde forberedt sig enormt godt, men samtidig gjorde manuskriptet til sit eget. Og så har vi bare efterfølgende hængt virkelig meget ud sammen. Vi er virkelig på bølgelængde humormæssigt og har en god kemi.«

Martin Johannes Larsen, der med 'Vild med dans' debuterer som vært på et stort underholdningsprogram, husker også, at hans casting gik rigtig godt.

Derudover havde han selv svært ved ikke at måtte sige til nogen, at han havde fået jobbet.

»Jeg var også på Smukfest, og det var lidt svært ikke at kunne sige det, fordi jeg var så glad og syntes det hele var så spændende,« fortæller han.

Det lykkedes for begge at holde på værts-hemmeligheden, indtil TV 2 afslørede det i en pressemeddelelse den 8. august.

