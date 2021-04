Sarah Grünewald som 'X Factor'-vært?

Den populære 'Vild med dans'-vært er gæst i ugens udgave af B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen', og her kom et par sandheder på bordet.

»Mit handicap er, at jeg nogen gange er lidt for ærlig,« lyder det fra Sarah Grünewald med et grin.

For det første bliver hun i programmet spurgt, hvilket program hun allerhelst ville være vært på udover 'Vild med dans'.

»Hvis ikke Sofie Linde styrede 'X Factor', ville jeg gerne gøre det. Jeg er svært glad for musik og kan lide hele energien og dynamikken i det program,« lyder svaret.

Sarah Grünewald som 'Vild med dans'-vært. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sarah Grünewald som 'Vild med dans'-vært. Foto: Martin Sylvest

Hun bliver også spurgt, hvilket tv-program, hun senest har sagt nej til at deltage i.

Her afslører Sarah Grünewald, at hun gik glip af en lang sejltur med blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen:

»'Over Atlanten'. Jeg ville så gerne, men det ramlede sammen med 'Vild med dans'. Men for faen hvor ville jeg gerne have været med på båden.«

Sarah Grünewald afviser i 'Helt væk med Hemmingsen', at man tjener penge nok som 'Vild med dans'-vært til at kunne leve af det resten af året.

Derudover fortæller hun blandt andet, at hun i løbet af coronanedlukningen har fået sig en ny hobby i form af at lave perleplader.

»Jeg sidder helt alene, og det eneste man skal tænke på er farverne. Det er en kæmpe stopklods for tankemylder,« fortæller hun og afslører med et grin, at hun senest har lavet snemanden Oluf fra Disney-filmen 'Frost'.

