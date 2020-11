Der var lidt ekstra stemte s'er, hver gang Sarah Grünewald snakkede om zzamba, zzlowfox og pazzo i fredagens 'Vild med dans'.

Og det fik flere tv-seere til at undre sig i B.T.s liveblog, hvor der blev spurgt til den 36-årige model, skuespiller og tv-værts udtale.

Havde hun fået en piercing i tungen? Eller er hun ved at få rettet sine tænder med en gennemsigtig Invisalign-bøjle?

Næh. Hun har såmænd bare spist en kartoffelmad, fortæller Sarah Grünewald med et stort grin, da B.T. spørger til den diskrete læspen.

Værter Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest Vis mere Værter Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har under min frokost i dag bidt mig så hjernedødt hårdt i tungen, så hele den bageste del er kæmpe hævet og svulmet op. Og det gør pisseondt for at være helt ærlig,« siger hun.

»Det irriterer, fordi det rammer mine tænder, når jeg taler, og hver gang jeg lukker munden i,« siger Sarah Grünewald.

»Fucking irriterende,« siger hun med et kæmpe smil.

Selv om Sarah Grünewalds frokost tilsyneladende var ganske dramatisk, så slog det ikke det drama, som udspillede sig kort inden fredagens show.

Her måtte Janus Bakrawi nemlig erkende, at han havde fået en skade i sin læg, som viste sig at være så svær, at han og Karina Frimodt må udgå af årets 'Vild med dans'.

Efter et besøg på skadestuen under aftenens program stod det klart, at han har fået en fibersprængning, som nu skal have fuldstændig ro.