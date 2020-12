En pludselig og trist hændelse i ‘Paradise’-deltagerens liv har fået hende til at lukke ned for alt andet end at være sammen med sin familie.

Søndag aften udviklede sig til at blive en trist dag, som vinderen af dette års ‘Paradise’, Sarah Dohn, ikke glemmer. Her mistede hun nemlig meget pludseligt en vigtig person i sit liv.

Derfor har hun naturligvis ikke været til stede på sine sociale medier, hvilket man som følger hurtigt mærker, når sker.

Men nu bryder hun tavsheden.

»Jeg vil bare sige, at grunden til jeg har været så stille de sidste to døgn, er at min elskede morfar meget uventet sov stille ind igår aftes. Så jeg fokuserer på mig selv og min familie her i tiden,« forklarer hun.

Derfor er der også ting, som Sarah har valgt at trække sig fra. Det gælder blandt andet at udtale sig omkring Reality Awards 2021, hvor hun de sidste par dage har været indblandet i en sag, der stammer helt tilbage fra hendes ophold på ‘Paradise Hotel’ i 2019.

Her agerede Türker aggressivt og kastede en flaske i hovedet på Sarah, hvilket har medført stor kritik af, at han er blevet normineret til titlen som “Årets mandlige realitydeltager”. Türker har desuden siden valgt at trække sig.

»Jeg ser helst, der ikke er flere, som ringer og skriver med hensyn til Reality Awards og så videre, da det ikke er der, mit fokus ligger lige nu. Håber, i forstår,« opfordrer Sarah.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.