»Da jeg øvede det derhjemme, havde jeg puttet for meget krymmel i, så det sprang ind i øjet på min eksmand, da kagen eksploderede« griner Sarah Moore.

»Jeg puttede derfor kakao i i stedet, så det ikke også ville ske for dommerne,« fortæller den nu 32-årige 'Den store bagedyst'-deltager, der havde valgt at ære sin afdøde bror med en kage inspireret af hans glæde til skydespil.

På trods af en fuldt funktionsdygtig håndgranat af marcipan, som eksploderede i en sky af kakaopulver, var det dog ikke nok til at imponere dommerne, som sendte Sarah Moore ud af konkurrencen.

Kagen var til tv-deltagerens stedbror Magnus, som døde af hjertestop, da han var 20. Han led af den sjældne muskelsvindsygdom Duchennes muskeldystrofi, som foruden nedsat muskelkraft i lemmerne blandt andet påvirker lunge- og hjertefunktionen. Han døde af en hjertemedicin, som han desværre ikke kunne tåle.

Sarah Moore. Foto: DR Vis mere Sarah Moore. Foto: DR

Selvom han 'blot' var en stedbror, var han og hans seks år ældre stedsøster tætte efter at have været i hinandens liv siden barnsben, og Sarah Moore var med som hans handicaphjælper, når han var på Muskelsvindfondens lejr i sommerferien.

Her lavede de blandt andet små videoer, hvor Magnus' vaskebjørnsbamse Vaske spillede hovedrollen. Minderne står så stærkt i Sarah Moores bevidsthed, at hun har fået tatoveret en lille vaskebjørn som en del af et stort stamtræ, hun har på ryggen.

Men når han ikke sendte Vaske ud på eventyr, spillede Magnus computer.

»Han spillede rigtig meget computer. Helst skydespil. Og helst med en hjemmebagt brownie til,« smiler Sarah Moore, der derfor valgte at dedikere en brownie til sin bror i ugens udfordring.

»Da han skulle konfirmeres, skulle jeg også lave brownie. Og jeg tror, at hvis han havde set den kage, jeg lavede i programmet, ville han have sagt: 'Sarah, måske skulle du bare have lavet brownie'. Ja, og bomben, selvfølgelig. Men alt det med mousser var han ligeglad med.«

Og måske havde det været godt at lytte til ham og lavet kagen lidt simplere.

For selvom Sarah Moore selvfølgelig skulle overtrække den med marcipan, som opgaven lød, så havde hun nær ikke nået at få den færdig til tiden, fordi hun også ville lave skydespilsinspireret camouflagemønster, gyldne patroner – og en håndgranat, der eksploderede og sendte kakaopulver ud over kagen.

Det betød, at hun endnu engang måtte aflevere sit mesterværk i allersidste sekund og gå på kompromis med finishen.

Sarah og hendes lillebror, Magnus. Vis mere Sarah og hendes lillebror, Magnus.

»Selvom jeg rigtig godt kunne tænke mig at sprænge en kage i luften, så var det ikke meningen, at kagen skulle ligne noget, der var sprunget i luften,« griner Sarah Moore.

Hun havde længe drømt om at lave en gimmick i en af sine 'Den store bagedyst'-kager, men den oplagte mulighed kom aldrig. Så da marcipanudfordringen kom, og dommerne nok havde forventet noget smukt og sirligt beklædt med marcipanroser, tog hun det som en udfordring til at gå i den anden grøft – og få noget til at sprænge.

Selve mekanismen udtænkte hun selv, fortæller Sarah Moore, der blandt andet har sin Ole Opfinder-erfaring fra ITU, hvor hun som en del af sit speciale skulle samle sensorer til måling af luftforurening.

»Jeg prøvede mig bare frem. Hvis man skal have noget til at sprænge, skal man som regel have en fjeder, så sådan en fandt jeg i Jem & Fix. Og så skal noget jo holde fjederen, og der brugte jeg en kødnål. Jeg havde noget dobbeltklæbende tape i forvejen og nogle papskiver. Og sådan udviklede det sig stille og roligt,« siger hun.

Desværre blev femte afsnit Sarah Moores sidste. Men da deltagerne får mesterværksudfordringerne et stykke i forvejen, havde hun allerede forberedt sig til næste program, hvor hun også ville have eksperimenteret lidt, hvis hun havde fået muligheden.

»Jeg havde tænkt mig at lave noget, hvor man åbner en låge ind til kagen og får afsløret nogle diamanter. Det kunne for eksempel være en forlovelseskage, som man kunne gemme en ring i. Men det kan være, jeg bager den derhjemme og viser den frem på Instagram i stedet,« siger den nu tidligere 'Den store bagedyst'-deltager.