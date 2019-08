Sarah Amalie indrømmer, at det til dels er hendes skyld, at Mark og Frederik ikke længere er venner.

Bølgerne gik højt til forpremieren på ‘Ex on the Beach’ forleden.

Mark Bøgelund og Frederik Skovbjerg skændtes højlydt og måtte skilles ad af vagterne for ikke at fare i flæsket på hinanden, efter Frederik kastede en drink på Mark, og Mark kaldte ham for diverse eder og forbandelser.

Efterfølgende forklarede de to kamphaner, at det hele drejede sig om en pige, som også deltager i ‘Ex on the Beach’.

Frederik havde været sammen med Sarah Amalie, men pludselig var det Mark, hun delte seng med, og det ville Frederik ikke finde sig i.

Mark fastslog, at der intet var sket mellem ham og Sarah Amalie før lang tid efter, Frederik var blevet sur og havde droppet hende.

Nu tager hovedpersonen selv bladet fra munden og fortæller, hvad der er op og ned i trekantsdramaet, som tilsyneladende slet ikke er ovre endnu.

»Mig og Frederik har ligesom en ting kørende, inden vi er inde i ‘Ex on the Beach’, og vi kommer hjem og har noget kørende og tager i byen, og så snart vi tager i byen er jeg bare luft for ham. Han kan ikke engang kigge på mig, og han snakker med tusind andre piger. Og så ender det med, at jeg sover sammen med Mark, og det er korrekt, at vi ikke har lavet noget den aften. Det har vi overhovedet ikke, «fastslår Sarah Amalie og fortsætter:

»Efterfølgende bliver Frederik ved med at tro, at vi har været sammen, og det har vi ikke, og hvis folk kender mig, ved de godt, jeg er ligeglad, og så har jeg det lidt sådan, at hvis alle tror, vi har været sammen, så kan vi lige så godt være det. Så vi ender faktisk med at være sammen, efter Frederik ligesom har troet det.«

