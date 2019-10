De to realitystjerner kan tilsyneladende ikke holde fingrene fra hinanden.

Det er ingen hemmelighed, at Sarah Amalie Kristiansen og Frederik Skovbjerg har lidt af en fortid sammen.

I gårsdagens afsnit af ‘Ex on the Beach’ ankom Sarah Amalie til villaen som Frederiks eks, og her gik der ikke lang tid, før snakken faldt på, at Frederik havde været Fie Laursen utro med Sarah Amalie. Frederik og Sarah Amalie erkendte også, at de havde hygget sig en del sammen i Danmark, men de slog fast, at de bare var venner nu og sagtens kunne sove sammen uden at have sex.

Når ‘Ex on the Beach’ i aften ruller over skærmen, kommer det på en prøve, når Sarah Amalie og Frederik skal overnatte sammen i suiten.

Katrine har dog ikke meget tiltro til sin flirt:

»Jeg tror ikke, at Frederik og Sarah Amalie kan holde fingrene for sig selv oppe i suiten«, lyder det fra Katrine i afsnittet.

Sarah Amalie har dog ikke samme tanke:

»Jeg tror ikke, der skal ske noget mellem Frederik og jeg i aften. Jeg er lige kommet ind, og det ville måske være rimelig frisk gjort, så jeg skal måske lige tage den lidt med ro,« forklarer hun.

Det viser sig dog, at de to alligevel ikke kan holde fingrene fra hinanden, og de to ender med at have sex.

»Nu var det ikke meningen, jeg skulle lave noget med Frederik overhovedet, men ja,« siger Sarah Amalie med et skævt smil.

»Jeg synes, jeg har en mega god aften med Sarah Amalie i suiten. Vi kommer mega godt ud af det med hinanden, og det ender også med, at vi får puttet lidt,« forklarer Frederik glad.

Se klippet her, hvor Frederik og Sarah Amalie hygger i suiten, inden du kan se hele afsnittet i aften klokken 22.00 på Kanal 4 og Dplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

