Pandekage-kage, Casting-kage og nyfortolkede æblekager.

Det var, hvad deltagerne af DR-programmet 'Den store bagedyst' skulle igennem aftenens udsendelse.

Mens nogle deltagere havde et 'lige snit' og 'gode smage', kunne Sara ikke leve op til dommerens benhårde krav, og derfor måtte hun forlade dysten.

Selvom Sara lykkedes med sin æblekage, der fik stor ros af, så klarede hun ifølge dommerne ikke de to første udfordringerne særlig godt.

»Jeg kan ikke følge med længere. De andre er bare så dygtige,« sagde Sara i aftenens udsendelse.

For første gang nogensinde blev deltagerne bedt om at genskabe den kage, som de bagte til deres casting. På den måde kunne dommeren se, hvad deltageren havde lært.

Mens det blev et farvel til Sara, kunne Marianne glæde sig over at have vundet titlen som ugens mesterbager.

Dermed er det første gang, at Marianne vinder mesterbager-titlen.

Det har ellers været den 17-årige Emil, der har løbet med titlen flest gange med titlen i denne sæson, men i aftenens program, var dommerne ikke helt oppe og ringe over hans præsentation.

Næste afsnit af 'Den store bagedyst' sendes på DR1 lørdag aften klokken 20.00.