Ved første øjekast kan det konkluderes, at antallet af folk, der lytter til 'Sara & Monopolet', er faldende og lavere end da Mads Steffensen sad i værtsstolen.

70.000 færre har nemlig i gennemsnit per uge valgt at lytte til programmet på podcast det første kvartal af 2021.

Men det ville være en fejlagtig slutning. Sandheden er faktisk det modsatte.

For selvom man kan se, at antallet af episoder, der bliver lyttet til, falder hver uge, så stiger antallet af personer, der lytter med under liveudsendelsen.

Mads Steffensens sko har været store at skulle fylde ud. Men det har jo været en succes Anette Kokholm, radiochef i DR.

'Sara & Monopolet' har i gennemsnit haft hele 1.258.000 lyttere i første kvartal af 2021.

Det er 178.000 flere lyttere end 'Mads & Monopolet' havde samme periode året før.

»Det er ikke sikkert, at det er rigtigt, men svaret ligger måske i, at man under corona er mere hjemme. Folk lytter til det live, og derfor har de ikke brug for at lytte til podcasten,« siger Anette Kokholm, der er radiochef i DR.

Anette Kokholm er naturligvis glad for de høje lyttertal, men hun er også ret glad for Sara Bro, der er vært på programmet.

»Hendes styrke er, at hun er sig selv – samtidig er hun god til at vælge sit monopol. Hun har fundet en masse nye personer, som vi ikke havde tænkt over at have med før. Hun udvælger også sammensætninger af monopolister, der fungerer rigtig godt,« siger hun og fortsætter:

Det har ikke været muligt at sammenligne Sara Bros succes med, hvordan det går Mads Steffensens nye program 'Mads & A-holdet', man kan høre som podcast på tjenesten Podimo. Vi har modtaget dette mailsvar, der er en udtalelse fra medstifter og indholdsdirektør, Nikolaj Koppel.

»Hos Podimo offentliggør vi ikke lyttertallene på de enkelte podcasts på platformen. Men ’Mads & A-holdet’ er blevet super godt modtaget, og det er vi, Mads og hele holdet naturligvis enormt stolte over.«