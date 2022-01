Det skulle have været et helt særligt radioprogram.

Men desværre må Sara Bro med kun en dags varsel aflyse lørdagens udgave af 'Sara & Monopolet', efter hun har været nærkontakt til en coronasmittet.

'Og efter anbefaling fra smitteopsporing og coronasmitte.dk skal jeg have en pcr-test søndag for at være sikker på, at jeg ikke har covid-19. Indtil jeg har fået svar, SKAL jeg desværre være isoleret,' skriver hun i et opslag på P4-programmets Facebook-side.

Det var ellers ikke et helt almindeligt afsnit, hun skulle have beværtet lørdag morgen.

Det er nemlig et år (minus en dag) siden, at hun for første gang kunne sætte sig bag mikrofonen, efter hun havde overtaget det rasende populære format efter Mads Steffensen, som havde sagt op for at tage formatet med til podcast-tjenesten Podimo under navnet 'Mads & A-holdet'.

I stedet må Sara Bro benytte sig af Facebook for at takke lytterne for et godt første år.

'Tusinde tak for alle jeres dilemmaer, som I har sendt til os det her første år! Jeg glæder mig til læse alle jeres nye dilemmaer, der kommer ind her i det nye år,' skriver hun.

'Og kæmpe tak for alle jeres søde beskeder i løbet af året. Det betyder utroligt meget at høre jeres tanker og input. Håber, I krydser fingre for min pcr-test på søndag.'

Ifølge en radiooversigt på dr.dk vil der i stedet blive sendt 'Ballademager' med Niels Fez Pedersen, der vil spille bløde ballader fra klokken 9-12.