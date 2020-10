Sara Bro er netop flyttet sammen med sin forlovede. De har boet samme i fire uger, afslører hun i sin podcast 'Hjerteflimmer for voksne', og de nye levevilkår har budt på uforudsete bekymringer.

Værten må nemlig finde sig i, at hendes forlovede, Lasse Lund, får nye sider at se af hende.

»I ved, sådan noget med at spise sindssygt meget slik i smug for børnene på en onsdag aften, hvor man bare fyrer to poser slik ned alene. Eller sådan noget med at falde om af træthed klokken 21, eller at bruge tre timer på Instagram, mens børnene ligger og gamer inde på deres værelser,« lyder det fra hende, inden hun uddyber:

»Sådan nogle ting, man kan have rimeligt meget for sig selv, når man ikke bor sammen med en kæreste.«

Tv- og radiovært Sara Bro og danser Morten Kjeldgaard til 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Tv- og radiovært Sara Bro og danser Morten Kjeldgaard til 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Sara Bro siger, at hun og hendes forlovede har aftalt, at de til at starte med skal bo sammen i bare fire måneder. Så skal de derefter vurdere, om forsøget skal forlænges for bestandigt.

Den 46-årige vært mener ikke, det er alvorlige ting, hun har givet sin hjertenskær indblik i, og derudover tror hun også, at han er ret ligeglad.

Alligevel stiller hun spørgsmålet, om man måske skal undgå at indvi sin kæreste i alt for mange sider af sig selv.

Noget, de andre medvirkende i programmet mener, man skal. Med som gæster er journalisterne Cecilie Beck og Peter Falktoft, og sidstnævnte siger eksempelvis, at det er tid til at gå hver til sit, hvis man 'besørger' foran sin partner.

Foruden de to journalister sidder også parterapeut Jytte Vikkelsøe med i panelet i 'Hjerteflimmer', og hun har en helt særlig stjerne hos værten.

Sara Bro indrømmer i programmet, at det meget vel kan være på grund af en bog partearapeuten Vikkelsøe har skrevet, at hun og hendes forlovede stadig er sammen.

I en svær periode læste hun 'Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte' af Vikkelsøe. Noget, der ændredede hendes syn på både sig selv og kæresten.

Sara Bro blev forlovet med Lasse Lund i januar, hvor hun friede til ham på en ferie. Det afslørede radioværten, der har to børn fra et tidligere forhold, på sin Instagram-profil.