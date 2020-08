Det er sjældent, at man møder en sjæleven, men da Sanne Salomonsen og Remee Jackman mødte hinanden, kunne Sanne straks mærke deres stærke bånd .

Da Sanne Salomonsen for første gang satte sig i den varme stol ved dommerbordet i X factor, var det mellem de rutinerede herrer Remee Jackman og Thomas Blachman.

Der opstod hurtigt festfyrværkeri i dommer-trioen, og selvom bølgerne også til tider gik højt, var der ikke tvivl om, at de tre dommere værdsatte hinandens selskab.

Særligt Remee og Sanne Salomonsen kom godt ud af det. Selvom de to hitmagere kun fik lov til at arbejde sammen i den 11. og sidste sæson af ‘X Factor’ på DR1, skabte de på den korte tid et stærkt bånd til hinanden.

»Da Remee og jeg arbejdede sammen, opdagede jeg, at vi på det livfilosofiske plan næsten er soulmates. Vi tror på det samme og bruger energierne på samme måde,« fortæller Sanne Salomonsen i det nye afsnit af ‘Remee og Mathilde’ på Dplay.

Sanne Salomonsen kan genkende sig selv i Remee, og de to har også flere ting tilfælles. De har begge været igennem en hård tid i deres liv og kommet ud på den anden side. Sanne Salomonsen blev i 2006 ramt af en hjerneblødning, og Remee har haft en hård barndom med adoption og sygdom i familien.

»Hvis du kommer og har mørke med i bagagen, så er det klart, at lyset vil være forløsende for dig. Jeg er glad for, at Remee har vundet over mørket og valgt at tænke lyst, positivt og kærligt,« slår Sanne fast i afsnittet.

