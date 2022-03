Små to måneder inden årets Eurovision har Danmark pludselig fået endnu en chance for at vinde den europæiske musikkonkurrence.

Malta har nemlig besluttet at skrotte deres vindersang og erstatte den med en anden – 'I Am What I Am' – som er skrevet af to danske sangskrivere.

Det er ellers kun få uger siden, at 22-årige Emma Muscat vandt det maltesiske Melodi Grand Prix med sangen 'Out Of Sight'.

Men det kunne jo være, der var andre og bedre sange derude, tænkte landets Eurovision-ansvarlige, der derfor allerede dagen efter det maltesiske grandprix begyndte at kontakte sangskrivere rundtomkring i Europa.

En af dem er Anders Fredslund-Hansen, der til hverdag driver musikselskabet The Arrangement, skriver DR.

Han sendte arrangørerne en bunke sange, og blandt dem lå 'I Am What I Am', som blandt andet er skrevet af de to danske musikere Stine Kinck og Julie Aagaard.

Stine Kinck har selv deltaget i Melodi Grand Prix i 2011 med sangen 'Hvad hjertet lever af'.

Julia Aagaard var så sent som i år med som sangskriver på nummeret 'Let Me Go', som blev fremført af Josie Elinor & Jack Warren, men blev slået i finalen af rockbandet REDDI.

Julia Aagaard var med som sangskriver på nummeret 'Let Me Go', som blev fremført af Josie Elinor & Jack Warren, men blev slået i finalen. Foto: Bo Amstrup

Selvom de 40 deltagende lande skal følge de samme regler ved Eurovision, bestemmer hvert enkelt land selv, hvad der skal ske op til den europæiske finale.

Størstedelen vælger, som i Danmark, at afholde et nationalt Melodi Grand Prix, hvor vindersangen automatisk kommer til at repræsentere det pågældende land. Andre lande vælger en kunstner, som herefter selv kan vælge sin sang, mens det i enkelte tilfælde ultimativt er tv-stationen, der vælger landets bidrag.

Derfor er der intet, der taler imod, at Malta kan vælge en anden vindersang, end den seerne ellers havde stemt på.

»Måske har de luret på, hvad de andre lande kommer med og haft et ønske om at skille sig mere ud fra mængden? Ud fra de sange, jeg har hørt fra de andre lande, kan jeg i hvert fald fornemme, at der ikke er så meget, som lyder som 'I Am What I Am',« siger Anders Fredslund-Hansen til DR.

22-årige Emma Muscat skal repræsentere Malta med 'I Am What I Am'. Foto: Rocco Spaziani

Inden den blev udvalgt af Malta, blev 'I Am What I Am' sendt ind til det svenske Melodi Grand Prix, hvor den dog ikke kom med.

Ifølge bookmakerne står Malta foreløbig til at få en 21.-plads i Eurovision, hvor Danmark spås at blive nummer 28.

Førstepladsen kommer ifølge oddssætterne til at gå til Ukraines Kalush Orchestra med sangen 'Stefania'.