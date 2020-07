Sandra fik for tre måneder siden tvangsfjernet sine børn mod sin vilje. I dag kæmper hun for at få dem hjem.

Sandra Sørensen fra ‘De unge mødre’ har måtte undvære sine to børn i tre måneder nu, da kommunen har valgt at tvangsfjerne begge børn på baggrund af en forældrekompetenceundersøgelse, som blev foretaget. I ‘De unge mødre’ sæson 30, som vises lige nu på Dplay, kan man følge Sandras graviditet med barn nummer to og kampen med kommunen om at få lov til at beholde begge børn.

Sandra har tidligere fortalt Realityportalen, at samarbejdet med kommunen gik godt, og at hun havde gode chancer for at beholde børnene, men det endte som frygtet, og begge børn er i dag i hver deres plejefamilie. Til Realityportalen fortæller Sandra i dag, hvad der gjorde udfaldet.

»Jeg fødte Louie midt under corona lock down, og det medførte, at alle mine planer og forberedelser gik helt i vasken. Og jeg endte med og få en fødselsdepression,« fortæller Sandra.

Børnene Mynte på to år og Louie på fire måneder bor nu i henholdsvis Nordjylland og på Syddjurs.

Sandra ser dem hver 14. dag og skiftes hver uge mellem Mynthe og Louie. Det er ikke med Sandras gode vilje, at børnene er adskilt.

»Det var også en af årsagerne til, at jeg valgte og få Louie, fordi jeg ønskede, de skulle være sammen og få glæde af hinanden,« fortæller Sandra, der savner sine børn hver dag.

»Jeg synes, det er virkelig hårdt. Jeg føler stort set ikke, at jeg ser mine børn. Jeg håber, jeg får lov og se dem mere – især for deres skyld.«

Forholdet til børnene

Som det er nu, så ser Sandra sine børn hver 14. dag, og hun nyder hvert et minut med dem.

»Mynthe bliver rigtig glad, når jeg kommer. Hun kysser og krammer mig, og det savner jeg til hverdag. Det hårdeste er at sige farvel, der bliver hun virkelig ked af det, hun knuger sig ind til mig og har svært ved og give slip, og det forstår jeg jo godt,« fortæller Sandra, der tit har grædt efter samvær med datteren, fordi savnet er så stort.

Forholdet til Louie, der i dag er fire måneder, og som Sandra kun nåede at have boende hos sig én måned, går også godt.

»Louie virker til at have det rigtig godt. Jeg synes, vi er begyndt at lære hinanden at kende. Han virker til at vide, at jeg er hans mor. Han snakker og pludrer, når han møder mig, og han er så dejlig. Jeg savner dem begge to helt ekstremt.«

Udvikler sig dag for dag

Sandra kæmper en brag af en kamp for at overbevise kommunen om, at hun er i stand til at varetage opgaven som mor.

»Jeg kæmper, så godt jeg overhovedet kan. Jeg forsøger at få skabt en stabilitet i mit liv, og jeg viser kommunen, at jeg formår at tage styring i mit eget liv,« fortæller Sandra og fortsætter:

»Jeg er ved at forstå, at jeg ikke er perfekt – og det okay. Men jeg gør mit bedste. Min datter har aldrig manglet noget. Jeg går hele vejen for mine små børn, og det skal nok lykkedes en dag,« slår Sandra fast.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk